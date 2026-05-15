El Brent intensifica las subidas y el Ibex vuelve al rojo: el mercado se desanima por la falta de novedades en Irán

El buen tono que la bolsa había recuperado a lo largo de esta semana se diluye. Los inversores se cansan de esperar novedades en torno a la resolución del conflicto en Oriente Medio y las ventas vuelven al mercado de renta variable en Europa.

Por contra, el petróleo recupera la senda de subidas, aunque los repuntes son contenidos. El barril Brent, de referencia en Europa cotiza con subidas superiores al 2% y alcanza los 109 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, supera los 103 dólares con una revalorización del 2,5%.

Las palabras de Trump, asegurando que EE.UU. no necesita reabrir el estrecho de Ormuz, han provocado que se recuperen las dudas ante la posible escasez de materias primas. En cualquier caso, los inversores siguen pendientes de alguna aclaración en la fase final de la cumbre bilateral que están celebrando el presidente norteamericano y el chino en Pekín.

Según la agencia estatal Xinhua, Trump ha afirmado que su visita de Estado a China ha sido "muy exitosa" e "inolvidable", y en ella, han alcanzado "una serie de consensos importantes", han logrado "múltiples acuerdos" y han conseguido resolver "no pocos problemas". Sin embargo, en la práctica, apenas han trascendido avances que resulten aclaratorios para el mercado.

El pesimismo se apodera de los índices europeos En Europa, el Ibex abre con una caída del 1%, en línea con el resto de índices. El selectivo español cotiza en el entorno de los 17.660 puntos en una jornada festiva en Madrid que restará volumen a las cotizaciones. Solo una compañía dentro del selectivo madrileño se mantiene en verde. Es Repsol, que suma un 0,45%. La petrolera se beneficia de los nuevos repuntes en el precio del crudo y de la posibilidad de que los costes energéticos se mantengan elevados durante más tiempo. Entre la ristra de valores que cotizan en rojo, destacan las caídas más abultadas de ArcelorMittal, Telefónica e IAG, superiores al 2%. El resto de índices europeos presentan correcciones similares a las de Ibex 35: lideran las caídas Milán y Frankfurt que corrigen un 1,3%. También pierden cerca del 1% Londres y París.