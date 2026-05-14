El petróleo y el Ibex 35 no se mueven: el mercado espera novedades de la reunión de Trump y Xi
- El crudo se mantiene en 106 dólares con una subida del 1%
- Las bolsas europeas repuntan con timidez
Nueva jornada de compás de espera en los mercados. Los inversores contienen la respiración y prefieren hacer pocos movimientos a la espera de novedades claras en la cumbre bilateral que están celebrando Donald Trump y Xi Jingping.
La expectación que genera el encuentro entre los líderes de EE.UU. y China mantiene sin cambios respecto al martes la cotización del mercado de petróleo, el más expuesto a las tensiones geopolíticas.
El barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza con un repunte del 1% y repite hoy en el entorno de los 106 dólares.
En la misma línea, el West Texas, de referencia en EE.UU., se mantiene por encima de los 100 dólares, con una revalorización mínima del 0,3%.
Europa en verde
Los índices del Viejo Continente aguardan novedades desde Pekín con cierto optimismo. Todos los índices se mantienen en verde en los primeros compases del miércoles.
El Ibex 35 repunta un tímido 0,5%, consolidando los 17.750 puntos. En la misma línea, vemos el comportamiento de los índices de renta variable de Milán y París. Algo más adelantado está el Dax alemán, que repunta más del 1%. El farolillo rojo de la jornada es Londres, que está en verde, pero por la mínima. Apenas consigue sumar un 0,05%.
Dentro del selectivo español, Telefónica brilla con luz propia. La compañía de telecomunicaciones repunta cerca del 5,5% tras confirmar sus guías y superar previsiones "a nivel operativo". Le sigue Grifols con una subida superior al 3% e Indra, que suma un 1,5%.
En el otro lado de la tabla, lidera caídas Puig, que pierde cerca del 1%; Banco Santander, que retrocede un 0,6% y Acerinox, que retrocede cerca del 0,5%.