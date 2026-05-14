El petróleo y el Ibex 35 no se mueven: el mercado espera novedades de la reunión de Trump y Xi

Nueva jornada de compás de espera en los mercados. Los inversores contienen la respiración y prefieren hacer pocos movimientos a la espera de novedades claras en la cumbre bilateral que están celebrando Donald Trump y Xi Jingping.

La expectación que genera el encuentro entre los líderes de EE.UU. y China mantiene sin cambios respecto al martes la cotización del mercado de petróleo, el más expuesto a las tensiones geopolíticas.

El barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza con un repunte del 1% y repite hoy en el entorno de los 106 dólares.

En la misma línea, el West Texas, de referencia en EE.UU., se mantiene por encima de los 100 dólares, con una revalorización mínima del 0,3%.