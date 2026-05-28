Lara Siscar y Carlos Franganillo conducirán el acto del papa 'Tejer redes', con Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín

La periodista de RTVE Lara Siscar será la encargada de presentar, junto con el también periodista Carlos Franganillo, el encuentro que presidirá el papa León XIV, en el marco de su visita a España, bajo el lema 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte' y en el que participarán entre otros el actor, director y productor Antonio Banderas, la bailaora y coreógrafa Sara Baras, la cantante Rozalén y las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales.

Este acto se celebrará en el Movistar Arena de Madrid el domingo 7 de junio y también estarán presentes los máximos representantes de UGT, CC.OO., la CEOE y CEPYME; mientras que la comunidad educativa y científica, representada por el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, ofrecerá una reflexión sobre el papel de la educación y la investigación en la promoción integral de la persona.

Habrá también actuaciones de los Conservatorios Superiores de Música de la Comunidad de Madrid y "testimonios personales de la vida en la gran ciudad".

"Este encuentro se concibe como un espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social como la educación, la cultura, la empresa y el deporte, todos unidos por el compromiso con el bien común", ha informado en una nota la Archidiócesis de Madrid, que añade que pondrá de manifiesto "la riqueza del encuentro entre distintas realidades de la sociedad civil madrileña que, desde sus respectivas responsabilidades, contribuyen diariamente a la construcción de una sociedad más humana, más justa y más fraterna.