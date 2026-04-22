Hacienda estima en 2,4 millones el dinero defraudado por Aldama con la trama de las mascarillas

Un informe de la Agencia Tributaria eleva por encima de los 2,4 millones de euros el dinero que presuntamente defraudó el empresario Víctor de Aldama al erario público por el denominado "negocio de las mascarillas", en alusión a los contratos públicos que el Gobierno adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia de COVID-19 y que están siendo investigados por la Audiencia Nacional.

El informe remitido por Hacienda al juez Ismael Moreno pone cifra al dinero defraudado por Aldama como comisionista, aunque matiza que la "cuota exigible" sería de 1,6 millones de euros si deducen de los 2,4 millones la cantidades ingresadas en concepto de impuesto de sociedades por Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, otras dos supuestas firmas pantalla vinculadas al empresario que se está sentando estos días en el banquillo del Tribunal Supremo junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en otra causa separada.

Además de señalar a Aldama, Hacienda ve indicios de un delito contra Hacienda en Soluciones de Gestión "al haber aminorado la cuota a declarar a ingresar", una maniobra de la que Juan Carlos Cueto, a quien la Fiscalía sitúa como mano en la sombra, sería "el principal interesado".

Según los investigadores, tanto Aldama como Cueto tuvieron supuestamente un "papel relevante" en este negocio de las mascarillas, de tal forma que el primero de ellos fue "esencial" por sus "contactos" con el sector público y el segundo "facilitó y ejerció gran parte de la dirección del negocio". Una alianza que se tradujo en una batería de contratos suscritos en su mayoría en julio de 2020.