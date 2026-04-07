El Gobierno dice que entiende la "indignación" por la corrupción en la semana de los juicios Kitchen y mascarillas

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo asiste con "tranquilidad" al inicio del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos por la primera rama del caso Koldo y dice que "empatiza" con la ciudadanía y entiende su "indignación" en la misma semana en la que también ha comenzado el juicio del caso Kitchen que afecta a exdirigentes del PP.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Saiz ha considerado que es una "semana dura" para los ciudadanos y ha sostenido que la corrupción genera "desafección" y "hace daño al conjunto de la ciudadanía". Y ha insistido en la "empatía" del Ejecutivo con la "preocupación" y el "enfado" de los ciudadanos.

Por otra parte, Saiz ha defendido la actuación del PSOE en el caso que afecta a Ábalos, de "tolerancia cero con la corrupción" y de colaboración con la Justicia, frente a cómo lo hizo el PP en el caso Kitchen donde, ha dicho, "destruía pruebas a martillazos".

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que "nadie puede prever comportamientos de todas las personas" y ha asegurado que el PSOE actuó contra Ábalos de manera "inmediata" cuando la confianza en él se rompió: "Es cuando hay que actuar y el PSOE lo hizo".

Por su lado, ha dicho, el PP "destruía pruebas a martillazos, destruyendo ordenadores" en la investigación del caso Kitchen, "el caso más importante de corrupción del Partido Popular". "Son actuaciones bien distintas", ha dicho Saiz.

Además, ha subrayado que el Gobierno es el "primer interesado" en que se conozca la verdad de este caso en el que también se juzga al asesor de Ábalos, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama, por lo que ha asegurado que espera que la Justicia "haga su trabajo" y por tanto, que "el que la haga la pague", y se llegue "hasta el final" de las responsabilidades.

El PP cree que Sánchez debería pedir perdón y prometer que se devolverá lo "robado" En otra rueda de prensa, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha sostenido este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería pedir perdón, colaborar con la Justicia y comprometerse a que aquellos que "han robado, devuelvan hasta el último céntimo". Y ha recordado la frase que pronunció el propio Ábalos en el Congreso, en la defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy: "Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal". "Hoy, casi ocho años después, sabemos en qué quedó todo aquello. Los que llegaron hablando de corrupción han acabado protagonizándola. Los que venían a regenerar la política y la vida pública han terminado degradándola. Los que daban lecciones de limpieza institucional hoy están enfangados hasta el cuello", ha enfatizado. La dirigente del PP ha señalado que se produjeron "mordidas con las mascarillas en mitad de la pandemia" y "enchufes en empresas públicas sin ir a trabajar a cambio de favores sexuales". Según ha destacado, "se piden más de 400 años de cárcel" para los investigados y el "botín" asciende a "más de mil millones de euros". Al ser preguntada por el caso Kitchen sobre espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se investiga en la Audiencia Nacional y si teme que pueda afectar al partido a las puertas de la campaña andaluza, García ha marcado distancias subrayando que es un caso de hace "más de una década". "Y estamos hablando de un caso de hace más de diez años o quince años, pero es que hoy se juzga un caso de hace quince minutos del Partido Socialista y los que quedan", ha exclamado. Directo | La Audiencia Nacional rechaza suspender el juicio de Kitchen e imputar al PP y a de Cospedal como pedía el PSOE Noemí San Juan Interrogada si el PP se plantea hacer ahora efectiva la expulsión del exministro Jorge Fernández Díaz, después de que se le suspendiera provisionalmente de militancia por el 'caso Kitchen' en julio de 2021, García se ha limitado a asegurar que no podía "informar sobre la situación de la afiliación" de Fernández Díaz porque "desconoce cómo está en este momento".