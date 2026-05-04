Declaración de la renta: cuáles son las estafas más comunes y cómo prevenirlas

La declaración de la renta ya está en marcha. Desde RTVE Noticias hemos entrevistado a Ana Rosa Martín, portavoz de la Policía Nacional en Toledo, quien advierte del uso de la inteligencia artificial y técnicas multicanal para dar más credibilidad a los mensajes y perfeccionar los fraudes. Para evitar sorpresas, la clave está en la precaución y en saber cómo actuar ante un borrador manipulado o un mensaje sospechoso.

Ataques multicanal Los estafadores combinan diferentes vías para engañar a la víctima. "Normalmente tratan de estafar a través de mails, mensajes, incluso llamadas... utilizan un multicanal, es decir, varios métodos para dar mayor credibilidad a la estafa y embaucar a la víctima", afirma Martín. El proceso suele empezar con un correo sobre una supuesta notificación, seguido de una llamada urgente para solicitar datos bancarios o pagos. Para prevenir estas situaciones, la portavoz de la Policía Nacional recuerda: "Hacienda no nos llama para pedirnos datos ni para cotejar datos bancarios o de nuestra declaración de la renta". En caso de duda, recomienda acceder directamente a la sede electrónica de la Agencia Tributaria con las claves digitales para verificar las notificaciones pendientes.

Falsas solicitudes de Bizum o notificaciones urgentes La portavoz advierte que cualquier mensaje que use este método es un fraude, ya que Hacienda "no manda una solicitud de Bizum para recibir un pago o para realizarlo": "Eso no son los procedimientos habituales de la agencia". Los estafadores suelen usar la presión psicológica enviando correos donde "indican que tienes una notificación electrónica" y luego refuerzan el engaño con una llamada "alarmando de que sucede algo urgente que tienes que atender, que tienes que hacer un pago urgente o que tienes que dar urgentemente los datos de tu cuenta bancaria". Hacer el IRPF con IA o presentar el borrador sin comprobarlo: evita estos errores en tu próxima declaración ANA GÓMEZ QUINTANA

Suplantación de identidad en el borrador También se han detectado casos donde aparecen datos falsos en los borradores de los contribuyentes porque alguien ha robado su identidad, según la portavoz de la policía. Martín señala que "es posible que algunos contribuyentes, cuando abren los datos de su borrador, vean que tienen declaradas ganancias del juego online, cuando nunca han jugado ni han obtenido esas ganancias". También se han reportado "ganancias que no han realizado en inversiones o incluso como trabajos que ellos mismos no han realizado". En estos casos, la experta recomienda verificar que no sea un error de Hacienda antes de denunciar por usurpación de identidad.

Uso de lenguaje administrativo y logotipos reales Con los avances en tecnología, los mensajes ya no tienen los errores de antaño. Ahora los delincuentes "perfeccionan el lenguaje": "Utilizan un lenguaje administrativo muy creíble y, además, utilizan logotipos y entornos visuales mucho más parecidos a los originales de Hacienda". Borrador de la renta 2025: cómo consultarlo, modificarlo y qué documentos necesitas Ruth Drake