Hacer el IRPF con IA o presentar el borrador sin comprobarlo: evita estos errores en tu próxima declaración

¿Utilizas sistemas de inteligencia artificial (IA) para realizar la declaración de la renta? Ten cuidado, porque "estás dejando datos muy sensibles" en manos de servidores opacos y no sabes que harán estos con tu información financiera personal. ¿Dónde van a parar esos datos?

Carlos Cruzado, técnico del Ministerio de Hacienda y portavoz de Gestha (principal sindicato del sector), advierte de este peligro y aprovecha para desmentir bulos y aclarar alguna cuestión de cara a la nueva campaña de la renta. Además, insiste en que, "si tenemos dudas con nuestra declaración", lo mejor es acudir a los servicios de atención personalizada que Hacienda ofrece a través del teléfono o de la app.

Según el experto, existen muchas creencias falsas y mitos en torno a al IRPF que, simplemente, no son ciertos. ¿Un ejemplo? "Si tienes dos pagadores en un año, en la siguiente declaración te van a crujir". Eso no es así. Lo que ocurre es que las empresas suelen calcular las retenciones en función del año completo. Si durante un período has cobrado el paro y durante otro has trabajado por cuenta ajena, posiblemente tu empresa te habrá retenido menos y, por eso, al próximo junio tendrás que pagar más. Por el mismo motivo, nadie a quien le hayan subido el sueldo pierde dinero por "haber saltado a un tramo superior". "Quizás un mes" el líquido sea menor (por efecto de las retenciones) pero, "en el conjunto del año", ganar más sale a cuenta.

Asimismo, Cruzado desmiente la idea de que, si no te obligan, lo mejor es no hacer la declaración. "Si te han retenido mucho" puede que salga a devolver y que te convenga presentarla.

Las prisas no son buenas Otro error muy frecuente del que advierte cruzado tiene que ver con la tendencia a confirmar rápido el borrador sin comprobarlo. "No siempre está todo" y a veces faltan conceptos deducibles o figuran cálculos mal estimados. "Como a Hacienda no se le acaba el dinero" y, si nos corresponde, siempre hará la devolución, "lo mejor es revisar bien el borrador antes de presentarlo". Tampoco es cierto que todas las personas en paro estén exentas de declarar (dependerá de sus ingresos, su patrimonio…) ni, desde luego, que marcar la casilla de la Iglesia Católica o la X Solidaria (para fines sociales) suponga pagar más en la declaración.

Ese infierno fiscal del que usted me habla ¿Y qué hay de ese supuesto infierno fiscal que vivimos en España? Cruzado niega que exista y se pregunta por qué todos los influencers que demonizan los impuestos lo hacen desde Andorra. "Ninguno se ha ido a vivir a Francia, Italia, Alemania o Dinamarca", comenta curioso. La razón, a su juicio, es que "España tiene una presión fiscal por debajo de la media de la UE", mientras que Andorra, aunque ha salido de la lista de los paraísos fiscales, "tiene muchas papeletas" para considerarse como tal.