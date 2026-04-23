¿La renta 2025 te sale a devolver? Comprueba cómo se encuentra el estado de tramitación
- La web de la Agencia Tributaria permite conocer en qué punto se encuentra el trámite
- Consulta las principales novedades de este año
Que a Hacienda le toque pagarnos es una noticia recibida con inmensa alegría. Tras celebrar la buena nueva, conocer en qué estado se encuentra la tramitación de nuestra declaración y el día qué veremos la transferencia en la cuenta bancaria se convierten en dos cuestiones fundamentales.
Cómo consultar el estado de tramitación
Conocer en qué punto se encuentra esta gestión es muy fácil y el primer paso es acceder a la web de la Agencia Tributaria.
Ya dentro, debemos dirigirnos al apartado de la campaña de la declaración de la renta 2025.
A continuación, clicaremos en la categoría Todos los trámites de la renta.
Se desplegarán varias opciones y debemos dirigirnos a Servicio de tramitación borrador/declaración.
Toca, entonces, validar nuestra identidad mediante DNI electrónico, cl@ve PIN o el número de referencia.
Ya dentro, encontramos alguno de estos mensajes:
- Su declaración se está tramitando: Hacienda ha recibido el borrador y se encuentra en cola hasta que se compruebe que los datos son correctos. No está de más permanecer atentos por si se nos requiere información adicional.
- Su declaración está siendo comprobada: la administración revisa si lo datos presentados son correctos. No hay de qué preocuparse porque es algo bastante habitual. La Agencia Tributaria está cruzando la información. Una vez hechas las comprobaciones, se autoriza la devolución.
- Su declaración ha sido tramitada: Hacienda ha dado el visto bueno. Cada vez estás más cerca de ver el ingreso en tu cuenta bancaria.
- Su devolución ha sido emitida el día ...: último mensaje antes de la transferencia. Todo ha ido bien y, en un plazo máximo de 10 días, tendrás el dinero. Si no fuese así, debes contactar con Hacienda para conocer qué ha ocurrido.
Pero, ¿y si hay sorpresas?
Por supuesto, si la Agencia Tributaria detecta alguna incorrección, lo hará saber. Estos son los posibles estados que deben poner en alerta:
- La declaración con el importe indicado no ha sido grabada o está en proceso: avisa de algún posible error y debemos contactar a la Agencia Tributaria para rectificarlo.
- Su declaración ha sido tramitada, no estimándose conforme: toca una revisión a fondo porque los datos proporcionados no han recibido el visto bueno. La mejor recomendación: llamar a Hacienda para saber qué ha ocurrido.
- Su declaración ha sido tramitada, estimándose conforme: su estado aparece, la Agencia Tributaria ha detectado alguna deuda con la Administración Pública. Si el importe a devolver las compensa, retendrá la parte correspondiente.
Plazos para recibir el ingreso
La Agencia Tributaria dispone de seis meses para ingresarnos el dinero a partir del 30 de junio (último día para presentar la declaración por cualquier vía) o desde la fecha de la presentación si se tramitó fuera de plazo.
Transcurrido este periodo, si no se ha recibido la liquidación por causa imputable a Hacienda, ésta abonará intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del plazo de seis meses sin que haya que solicitarlo.