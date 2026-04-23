¿La renta 2025 te sale a devolver? Comprueba cómo se encuentra el estado de tramitación.

Que a Hacienda le toque pagarnos es una noticia recibida con inmensa alegría. Tras celebrar la buena nueva, conocer en qué estado se encuentra la tramitación de nuestra declaración y el día qué veremos la transferencia en la cuenta bancaria se convierten en dos cuestiones fundamentales.

Cómo consultar el estado de tramitación

Conocer en qué punto se encuentra esta gestión es muy fácil y el primer paso es acceder a la web de la Agencia Tributaria.

Ya dentro, debemos dirigirnos al apartado de la campaña de la declaración de la renta 2025.

A continuación, clicaremos en la categoría Todos los trámites de la renta.

Se desplegarán varias opciones y debemos dirigirnos a Servicio de tramitación borrador/declaración.

Toca, entonces, validar nuestra identidad mediante DNI electrónico, cl@ve PIN o el número de referencia.

Ya dentro, encontramos alguno de estos mensajes: