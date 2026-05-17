Raphinha se cuela en la despedida de Lewandowski para liderar la victoria del Barcelona sobre el Betis

El FC Barcelona se despide esta temporada del Camp Nou con una victoria sobre el Real Betis (3-1), en partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports disputado este domingo. Con el trofeo liguero ya en sus vitrinas, el equipo culé sólo se jugaba su impresionante racha de 19 victorias en otros tantos partidos en casa.

Pudo el Betis meterse en el partido con el 2-1 de Isco de penalti en la segunda parte, pero fue un espejismo. Los goles de los pupilos de Hansi Flick los anotaron Raphinha Días por partida doble y Joao Cancelo.

Se terminó la jornada 37 con este encuentro, el único fuera del horario unificado de las 19:00 por tener Barça y Betis su clasificación asegurada y sus objetivos cumplidos.

Era el partido para la despedida del polaco Robert Lewandowski del Camp Nou, pero se coló en la fiesta el capitán, Raphinha, que con su doblete fue el gran protagonista del partido. Acabó siendo sustituido por Roony y ovacionado.

Su primer gol fue en el minuto 27 de partido de falta directa, con la colaboración involuntaria de la barrera. Manuel Pellegrini dio entrada a Isco en la segunda parte, viendo que el Betis fue incapaz en la primera de inquietar la meta de Joan García, salvo un disparo lejano de Abde.

Con el malagueño en el césped, el conjunto verdiblanco mejoró. Pero un regalo de Héctor Bellerín a Raphinha no fue desaprovechado por este, que puso el 2-0 en el minuto 61.

El propio lateral se resarció de su error con el centro que dio pie al penalti, provocado y transformado por Isco. El árbitro Cuadra Fernández anuló en un principio la jugada por fuera de juego, pero a instancias del VAR acabó señalando la pena máxima.

Con el 2-1 el Betis se animó, pero llegó Joao Cancelo para frustrar sus esperanzas con un gran gol desde fuera del área (minuto 73). A partir de ahí, los locales se dedicaron a buscar a Lewandowski, que lo intentó hasta su último minuto.

El delantero polaco no pudo evitar las lágrimas cuando fue sustituido en el minuto 82. Se fue sin gol pero con la ovación de su público.