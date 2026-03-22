Barcelona - Rayo Vallecano, en directo el partido de la jornada 29 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro de la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano, que se disputa este domingo a partir de las 14:00 horas en el estadio Camp Nou de la Ciudad Condal. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineación del Rayo Vallecano:

Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría, Gumbau, Valentín, Pedro Díaz, Fran Pérez, Carlos Martín e Isi.

El Barça recibe al Rayo aún con la resaca de la clasificación para cuartos de final de la Champions y la borrachera de goles al Newcastle en la retina (7-2). De la misma manera el conjunto franjirrojo vive un momento dulce con el histórico pase a cuartos de la Conference League, pero la liga le devuelve a la cruda realidad de su momento en el torneo doméstico. Los de Hansi Flick son líderes con 70 puntos y los de Iñigo Pérez ocupan la 13ª posición de la tabla con 32, a seis puntos de los puestos de descenso. Los culés llevan cuatro victorias consecutivas y los franjirrojos llevan cinco partidos sin perder, con cuatro empates y una victoria. Además, los locales podrán contar con Joan García y Eric, que contra el Newcastle tuvieron que retirarse por molestias musculares.

Siete victorias del Rayo y once empates en 48 encuentros en total no dicen mucho a favor de las opciones del Rayo, máxime cuando se reducen a dos victorias y tres empates en terreno barcelonés. Pero los vallecanos aún se animan con el 0-1 de abril de 2022, con gol del hoy capitán Álvaro García a pase de otro ídolo actual como Isi Palazón. Cuatro meses después, en la primera jornada de la temporada 2022-2023, lograrían un esperanzador empate 0-0. Recuerdos cercanos para compensar los números tan abrumadoramente favorables al Barça, como el de goles: 72 para los locales por 13 de los visitantes.