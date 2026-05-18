Castilla-La Mancha invierte 300.000 euros en un sistema satelital para garantizar las comunicaciones en emergencias

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este lunes en las dependencias del Servicio de Emergencias 112 el nuevo sistema de comunicación satelital para emergencias de la región. Este proyecto, que ha contado con una inversión de 300.000 euros, nace con el objetivo de garantizar las comunicaciones en situaciones extraordinarias.

“Este sistema surge de las lecciones aprendidas y de hechos inéditos que desconocíamos que se podían producir, como el apagón del año pasado, en el que esa falta de suministro eléctrico provocó fallos en las redes de comunicaciones comerciales”, ha explicado Ruiz. El apagón puso a prueba a las operadoras de telefonía móvil y dejó incomunicadas a millones de personas.

Ante esta situación, el Gobierno regional decidió crear una red propia, autónoma y alternativa a las comunicaciones que proporcionan las redes comerciales. El consejero explica que el objetivo de este sistema es que "en una emergencia extraordinaria pueda haber una comunicación segura entre los centros operativos o de coordinación operativa provinciales y la sala del Cecop o del Cecopi, en función de las características de la emergencia”.