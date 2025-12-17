Éxito en el lanzamiento de dos nuevos satélites para el sistema de navegación europeo Galileo

El programa Galileo ha lanzado por primera vez dos satélites con éxito, desde el Puerto Espacial Europeo de Kurú, en la Guayana Francesa. Los satélites, denominados SAT 33 y SAT 34, tienen el objetivo de aportar repuestos a la constelación de satélites en órbita. Este refuerzo pretende facilitar la cobertura y garantizará que el sistema proporcione navegación día y noche a más de cinco mil millones de usuarios de smartphones en todo el mundo.

A pocos minutos de las 10.00 de la mañana, hora española, se han desprendido del cohete Ariane 6 los dos satélites para incorporarse a la órbita del sistema que se alza a más de 23.000 km de distancia de la superficie terrestre. El nuevo lanzador de carga pesada Ariane 6 ha asegurado la autonomía estratégica y el acceso de Europa al espacio al posibilitar el lanzamiento de tantos dispositivos como requiera el sistema sin importar su peso.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y Arianespace han declarado el éxito de la misión después de constatar el buen estado de los satélites tras las duras condiciones del lanzamiento. Aun así, tras sumarse al sistema satelital, la Agencia Europea para el Programa Espacial (EUSPA) los someterá a comprobaciones durante al menos cuatro meses para garantizar que no hayan sufrido daños durante el lanzamiento. En caso de superar las pruebas, entrarán en servicio y se unirán al resto de la constelación para proporcionar posicionamiento, navegación y cronometraje a usuarios de todo el mundo.

"Tenemos un acceso soberano al espacio, podemos lanzar desde suelo europeo, esto es lo que es aquí (Guayana Francesa), que no es Europa geográficamente, pero es parte de Francia y podemos lanzar lo que queramos. Y por eso es importante tener acceso soberano al espacio, para poder lanzar cuándo y lo que queramos" ha detallado el director de Transporte Espacial de la (ESA), Toni Tolker Nielsen. "Es el sistema de navegación por satélite de Europa y es un activo estratégico para Europa y, además, es el mejor sistema del mundo" ya que los satélites Galileo constituyen un sistema "muy preciso, con una precisión de hasta 20 centímetros" de margen de error en geolocalización, ha asegurado Nielsen.

02.01 min Lanzamiento de los primeros satélites Galileo

"Este es el primer lanzamiento de Galileo con Ariane 6 y vendrán muchos más" ya que considera que es un cohete "absolutamente" crucial para la autonomía de Europa, "hoy, con nuestro nuevo sistema de lanzamiento, cubrimos todo el rango de lo que necesitamos en Europa y somos totalmente autónomos y soberanos", ha añadido Tolker Nielsen.

El sistema de navegación por satélite más preciso del mundo Desde su comienzo en 2016 los más de treinta satélites que integran la constelación Galileo permiten la posición precisa de miles de millones de usuarios a través de sus dispositivos móviles y sistemas GPS de vehículos, lo que también es clave para el tráfico aéreo y marítimo. Gracias a este servicio ha contribuido a salvar miles de vidas después de su integración a los servicios de emergencia y salvamento. Europa lanza dos nuevos satélites de navegación Galileo RTVE.es/EFE Galileo es un programa emblemático de la Unión Europea que está financiado por la Comisión Europea. La ESA es la agencia que se encarga de su gestión además de las actividades de investigación y desarrollo para el futuro de Galileo en el marco del programa Horizonte Europa de la UE. La constelación se completó según lo previsto en 2024, y el primer satélite Galileo se retiró del servicio en abril de 2025 tras 12 años de servicio.