De los satélites a la IA del MWC: las startups españolas que quieren poner su negocio en órbita

En el Mobile World Congress 2026, donde la conectividad satelital se ha convertido en uno de los grandes protagonistas con gigantes como Starlink acaparando focos, también hay espacio para que las empresas españolas jueguen su propia batalla en la carrera espacial, y no tan lejos de nuestras fronteras terrestres.

Conectividad desde el espacio Es el caso de Sateliot, el primer operador que conecta dispositivos IoT estándar a satélites en órbita baja (LEO), a unos 600 kilómetros de altura. Traducido al lenguaje cotidiano, significa que los dispositivos habituales —contadores, sensores, infraestructuras críticas— pueden conectarse a Internet vía satélite sin necesidad de equipos propietarios caros y allí donde no llega la red terrestre. Frente a las grandes constelaciones que prometen banda ancha desde el espacio, es decir, que puedas ver Netflix desde la cima de una montaña, Sateliot ha optado por la especialización. Como resume su CEO y fundador, Jaume Sanpera: "Nosotros no hacemos banda ancha, no hacemos imágenes". Jaume Sanpera, CEO de Sateliot, en el stand de la empresa en el MWC 2026 Gerard Escaich Folch | ACN Ese enfoque le permitió alcanzar un hito simbólico y tecnológico: fue la primera empresa del mundo en conectar uno de esos dispositivos estándar directamente a un satélite desde el espacio. Pero más allá del titular, el verdadero diferencial está en el coste. Mientras los dispositivos satelitales tradicionales oscilan entre los 150 y los 350 euros, el modelo de Sateliot funciona con dispositivos que cuestan unos cinco euros. Pero el discurso de Sateliot va más allá de la tecnología. La empresa ha situado la soberanía europea en el centro del debate. En un contexto en el que los servicios satelitales pueden verse condicionados por decisiones geopolíticas, controlar la infraestructura se convierte en una cuestión estratégica. Imagen del stand donde se ubicaba Satelliot en el MWC El fundador lo ilustra con un ejemplo contundente recordando unas palabras recientes: “Si le preguntas al ministro de Defensa de Ucrania si es necesaria la soberanía, te dirá: ‘Nuestros drones conectados con Starlink cuando cruzan a territorios ocupados por los rusos se desconectan automáticamente. Eso significa soberanía. Significa que yo decido dónde necesito esa conectividad’”. Y añade: “No digo en Estados Unidos, que pueden ser muy amigos o no tan amigos, pero tienen su agenda que no es la nuestra. Esa soberanía es lo que os va a permitir manteneros en esa carrera, que es imprescindible”. Su propuesta no pretende sustituir la fibra ni el 5G urbano. Busca complementar la red allí donde no llega: defensa, emergencias, protección civil o zonas rurales y remotas. “Soberanía significa no tan solo defensa, sino también seguridad. En caso de un apagón… que nos quedamos todos sin conexión y hay gente que necesitaba auxilio y no puede llamar. Hay un 3 o un 4% de gente que no recibe esa alerta y que está en medio del bosque y que seguramente es la que más necesidad tiene de recibirla”, defienden. En el congreso de telefonía, la compañía ha presentado su nuevo satélite, Triton, y ha reafirmado su plan de desplegar hasta 450 satélites en su tercera generación. Además, ha cerrado un acuerdo con la empresa alicantina PLD Space para utilizar el lanzador Miura 5, reforzando así una cadena de valor más autónoma frente a dependencias externas como SpaceX. Hispasat o Open Cosmos son otras de las dos empresas relacionadas con la conectividad via satelite en el MWC

La IA como motor, las personas como diferencial La irrupción de la inteligencia artificial en el último año ha redefinido el tablero competitivo en el sector tecnológico y, especialmente, en el ámbito del mobile y los servicios digitales. En ese contexto, Roams ha decidido convertir la IA en palanca estratégica sin renunciar a su principal seña de identidad: la atención humana. Gonzalo Renedo, director técnico de la compañía, explica que el impacto ha sido inmediato. Con el mismo número de desarrolladores y equipos que el año anterior, la empresa ha logrado multiplicar por cinco su productividad. La clave no ha sido simplemente incorporar herramientas de moda, sino estructurar la innovación. A finales de 2023, la compañía decidió crear un departamento específico dedicado a analizar nuevas tecnologías, prototipar soluciones y determinar qué implementaciones aportan valor real al negocio. La velocidad de evolución del sector les obliga a tener una vigilancia constante. “Cada semana prácticamente esto está evolucionando, sale una nueva tecnología, un nuevo modelo, cambia el paradigma, cambia todo,”, sostienen desde la dirección técnica. Una parte del equipo de Roams con el premio a la mejor empresa del Pavellón de España en el MWC Beatriz Gálvez “Todos los modelos que utilizamos son propios“ Por eso, más que perseguir tendencias, Roams apuesta por adoptar de manera selectiva su propia inteligencia artificial: "Todos los modelos que utilizamos son propios, porque es más fácil el control de los datos, no expones datos críticos a terceros y porque tenemos esa capacidad de desarrollo y podemos adaptarnos a las necesidades”. La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de esta empresa en varios ámbitos: en desarrollo, marketing, operaciones y equipos comerciales, a través de agentes que optimizan procesos y reducen tiempos. Sin embargo, la compañía marca una línea roja clara: la IA no sustituirá el contacto humano con el cliente. A diferencia de otras empresas que avanzan hacia modelos totalmente automatizados, Roams utiliza la tecnología como soporte interno para sus agentes, pero mantiene la atención personalizada como eje central de su propuesta. Consideran que la confianza, la cercanía y la posibilidad de hablar siempre con el mismo gestor generan una relación a largo plazo difícilmente replicable por un bot. Hay 20 millones de hogares en España, y quizá no todos, ese 15% que son completamente digital no los necesitan, pero el 85% de ellos aseguran que sí. “Conocen el nombre de su gestor, genera una relación de confianza“ "Es un modelo que está teniendo una acogida bestial en el mercado: la gente nos felicita constantemente por hacer algo que nadie más hace. Verdaderamente pueden hablar con otra persona, porque conocen el nombre de su gestor, genera una relación de confianza, y eso se traduce en una relación en la que nos vamos a preocupar por proteger tus intereses pero también vamos a mejorar la retención de las grandes compañías, o sea, nuestro modelo no va en detrimento de estas empresas", detalla también desde la empresa de Roams su CEO, Eduardo Delgado. Tanto es así, que les han reconocido como la mejor empresa del pavellón de España en la feria. Esa filosofía también los diferencia de comparadores tradicionales como Rastreator o Selectra. Mientras estos centran su actividad en la comparación y venta puntual, esta empresa nacida hace 13 años en Palencia donde trabajan 60 personas, otras 10 en Madrid y 10 deslocalizados, apuesta por el acompañamiento continuo, incluso recomendando al cliente no cambiar de compañía de la luz, por ejemplo, si ya tienen contratada la mejor opción. En paralelo, la empresa necesita más manos. Actualmente, cuenta con 37 agentes en su contact center propio —no subcontratado— y prevé alcanzar el centenar antes de que finalice el año. El reto es escalar sin perder el componente humano que, paradójicamente en plena era de la automatización, se ha convertido en su principal ventaja competitiva.

Innovar limitando: la paradoja del smartphone En plena batalla por la atención y a la carrera por integrar cada vez más inteligencia artificial, más aplicaciones y más estímulos en el smartphone, una startup barcelonesa ha decidido ir en dirección contraria. Balance Phone propone un móvil que no compite por añadir funciones, y ha decidido hacer de la limitación y el minimalismo, su principal innovación. “Saber detectar qué es adictivo y qué no es adictivo es un reto técnico muy bestia“ Albert Beltrán, cofundador del proyecto, lo resume con claridad: “Volvemos a la funcionalidad y a que el móvil sea una herramienta y no una fuente de distracción”. La propuesta consiste en mantener todas las aplicaciones del día a día como bancos, mapas, pagos, herramientas de trabajo— y bloquear de forma inteligente aquello que consideran contenido adictivo: redes sociales, juegos, pornografía o plataformas de streaming. “Hay mucha tecnología detrás, porque hay 4 millones de aplicaciones, 40.000 millones de webs y saber detectar qué es adictivo y qué no es adictivo es un reto técnico muy bestia”, detallan desde Balance Phone. Un detalle, Whatsapp no está excluida porque está catalogada como una aplicación de mensajería. Balance phone bloquea de forma inteligente aquello que consideran contenido adictivo Lejos de apostar por el concepto de “móvil tonto”, la compañía ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar y categorizar millones de aplicaciones y miles de millones de páginas web para discernir qué es funcional y qué fomenta el consumo compulsivo. La tesis de la empresa no es solo tecnológica, sino filosófica. Sus jóvenes fundadores, de 27 años, Albert Beltran y Carlos Fontclara, tras intentar sin éxito reducir su propio consumo digital (aseguran que intentaron desde eliminar redes sociales hasta volver temporalmente a un Nokia clásico) concluyeron que hacía falta un punto intermedio: conservar la funcionalidad del smartphone moderno sin renunciar a la simplicidad e intencionalidad de los teléfonos de hace dos décadas. Unos parámetros que también diferencia de su competencia como Mudita o Punkt. Pese a que Mudita lleva una camara incorporada y tienen una pantalla táctil, Punkt se parece más a un móvil de los 90 con teclado y diseño más pequeño. Sin navegador, sin acceso a redes sociales o con pantallas en blanco y negro: el minimalismo tecnológico llega al MWC Beatriz Gálvez Garcés En apenas un año en el mercado, Balance Phone ha alcanzado 6.000 usuarios activos y prevé superar los 30.000 este año. La mayoría son familias que buscan un primer móvil para sus hijos, aunque también atraen a adultos que se definen como “minimalistas digitales”. Incluso centros especializados en adicciones, como Forum Montau, están utilizando el dispositivo como herramienta de apoyo en procesos de rehabilitación. “Nos dicen que les hemos cambiado la vida“ El dato más llamativo es el tiempo de uso. “Nos dicen que les hemos cambiado la vida porque la media de tiempo de uso de nuestros usuarios es de una hora y media al día versus las 5 horas de media en la sociedad española”, resalta Albert. Para la empresa, ese indicador confirma que existe demanda para un modelo alternativo. Con un equipo de 12 personas y 375.000 euros levantados de inversores business angels, esta empresa emergente de apenas dos años reconoce que su mayor reto no es tecnológico, sino de visibilidad. “Hay mucha gente que quiere cambiar sus hábitos digitales, pero no sabe que existimos”, admiten. En una industria que asocia innovación con más pantalla y más interacción, Balance Phone defiende que el verdadero avance puede estar, precisamente, en recuperar la atención.

Ser específicos, da ventaja Como cada año, también salen a la carrera las empresas emergentes. El colofón lo marca la gala de los 4YFN Awards, que reconocen el liderazgo de estas startups en innovación tecnológica y su potencial para marcar la pauta en sus respectivos sectores. Entre los finalistas españoles se encuentran precisamente DOST y Neural Trust. En la carrera tecnológica por automatizar y optimizar procesos empresariales, Dost ha encontrado su ventaja competitiva en la precisión y adaptabilidad de su inteligencia artificial nativa. El programa de ordenador que han diseñado se centra en la conciliación financiera, y asegura que las órdenes de compra, albaranes y facturas coincidan línea a línea, lo que permite detectar errores en documentos complejos de cientos de páginas —por ejemplo, facturas de aerolíneas con distintas unidades de medida— de forma inmediata, evitando la revisión manual exhaustiva. Stand de Dost en el Mobile World Congress Beatriz Gálvez Lo que va a hacer es encontrar el error exactamente donde está. Te va a decir, está en la página número 3, en el artículo número 2, por ejemplo. Este leer línea a línea significa que hace como, encuentra la aguja del pajar. Cuando otras soluciones lo que te van a decir es: ‘búscate la vida en la factura número 3, que te vas a tener que leer mano a mano no sé cuántos artículos de líneas”, señala Ariadna Batlle, directora de Marketing de la empresa. Además, su sistema no depende de plantillas rígidas como los sistemas tradicionales, y les permite adaptarse a documentos con formatos variados y a los casos de uso específicos de cada cliente. “Obviamente tenemos competidores. Y más en el mercado británico“ “Obviamente tenemos competidores. Y más en el mercado británico, que es un mercado mucho más maduro, donde todavía la competencia es más feroz", admite Batlle. De hecho, hace apenas un año también se han expandido a Reino Unidos tras más de 5 años en España. La compañía ya cuenta con más de 150 clientes y mantiene equipos en Barcelona, Madrid, Londres y Pakistán, desde donde se lidera el desarrollo tecnológico.