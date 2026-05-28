Irene Escolar visita 'Atención Obras' por su nominación a los Premios Max por 'Personas, lugares y cosas'

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana a Irene Escolar en ‘Atención Obras’, nominada a Mejor Actriz en los Premios Max de las Artes Escénicas por su interpretación en ‘Personas, lugares y cosas’. El montaje, dirigido por Pablo Messiez, también opta al galardón a Mejor Adaptación o Versión Teatral.

La obra, escrita por Duncan Macmillan, se estrenó el pasado mes de noviembre en el Teatro Español con una gran acogida de crítica y público. Tras recorrer distintas ciudades españolas, volverá a Madrid el próximo mes de septiembre antes de continuar gira por Sevilla, Girona, Granada, Avilés, Murcia y Bilbao.

Irene Escolar y Cayetana Guillén Cuervo

Irene Escolar da vida a una actriz en pleno colapso que ingresa en una clínica de desintoxicación para enfrentarse a sus traumas. Durante la entrevista, la intérprete hablará sobre un papel que considera un punto de inflexión en su carrera y sobre lo que supone esta nominación, cuyo desenlace se conocerá el próximo 1 de junio en la gala de los Premios Max, que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida y podrá seguirse en RTVE Play y La 2.