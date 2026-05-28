'Historia de nuestro cine' recupera 'Un día perfecto', de Fernando León de Aranoa

‘Historia de nuestro cine’ recupera este viernes ‘Un día perfecto’ (2015), sexto largometraje de ficción de Fernando León de Aranoa, ambientado en la guerra de los Balcanes. Una historia que pone el foco en las personas que ayudan a los que sufren.

Tanto en la presentación como en la charla posterior participarán el director de la película; Rosa María Calaf, referente del periodismo de guerra en España que desarrolló gran parte de su carrera profesional en RTVE; y Luis Alegre, periodista, escritor, historiador y colaborador del programa.

Elena S. Sánchez junto a Fernando León de Aranoa

‘Un día perfecto’

El sexto largometraje de Fernando León de Aranoa, Goya al mejor guion adaptado en 2015, es una historia ambientada en zona en guerra, en la que los cascos de las Naciones Unidas tratan de controlar la situación y varios personajes viven sus propios conflictos, interpretados por Mélanie Thierry, Benicio del Toro, Olga Kurylenko, Fedja Stukan, Eldar Residovic y Tim Robbins.

Un grupo de cooperantes trata de sacar un cadáver de un pozo en una zona de conflicto. Alguien lo ha tirado dentro para corromper el agua y dejar sin abastecimiento a las poblaciones cercanas. Pero la tarea más simple se convierte aquí en una misión imposible, en la que el verdadero enemigo quizá sea la irracionalidad. Los cooperantes recorren el delirante paisaje bélico tratando de resolver la situación, como cobayas en un laberinto.