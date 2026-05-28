La actriz ganadora de dos Goya, Susi Sánchez, madrina de 'Días de cine'

‘Días de cine’ tiene como madrina a Susi Sánchez, ganadora de dos Goya por ‘La enfermedad del domingo’ y por ‘Cinco lobitos’. Su trabajo más reciente, ‘Cada día nace un listo’, llegará a los cines el 5 de junio. El espacio de La 2 también repasará los estrenos destacados de la semana y conmemorará la trayectoria de Marilyn Monroe en el aniversario de su nacimiento.

Susi Sánchez, “la Mari” ‘Cada día nace un listo’ es una comedia satírica donde su directora Arantxa Echevarría muestra que caer en el pecado de la avaricia provoca que nadie salga bien parado. Susi Sánchez interpreta a “la Mari”, que hace pareja con “el Gallego”, Diego Anido, para llevar a cabo un golpe encabezado por la estrella en horas bajas Toni Lomas, un Hugo Silva que pretende robar una valiosa obra de arte. El reparto lo completan Ginés García Millán, Pedro Casablanc, Belén Rueda o Gonzalo de Castro, entre otros. Gerardo Sánchez charla con la madrina de ‘Días de cine’ sobre este próximo estreno, pero también sobre su primer papel, el oficio de actriz, sus dos Goya, la fama y las alfombras rojas. 40.02 min Entrevista completa con Susi Sánchez

Marylin Monroe en ‘Días de cine’ El 1 de junio de 1926 nacía Norma Jean Baker, a quien el mundo conocería como Marilyn Monroe. La actriz y modelo estadounidense se convirtió en uno de los mayores mitos de la historia del séptimo arte, y ‘Días De Cine’ analizará su figura desde una perspectiva distinta, más allá de su estatus de sex symbol. El programa hará un recorrido por su trayectoria, el desastre de los rodajes, su empeño en ser buena actriz y rodar películas que fueran más allá de los clichés, los hombres que la rondaron en su vida y su trágica muerte con tan solo 36 años.