La actriz ganadora de dos Goya, Susi Sánchez, madrina de 'Días de cine'
- La entrevista completa ya está disponible en la web del programa
- Además, homenaje a Marilyn Monroe
- Sábado 30 de mayo, a las 18:55 horas en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ tiene como madrina a Susi Sánchez, ganadora de dos Goya por ‘La enfermedad del domingo’ y por ‘Cinco lobitos’. Su trabajo más reciente, ‘Cada día nace un listo’, llegará a los cines el 5 de junio. El espacio de La 2 también repasará los estrenos destacados de la semana y conmemorará la trayectoria de Marilyn Monroe en el aniversario de su nacimiento.
Susi Sánchez, “la Mari”
‘Cada día nace un listo’ es una comedia satírica donde su directora Arantxa Echevarría muestra que caer en el pecado de la avaricia provoca que nadie salga bien parado. Susi Sánchez interpreta a “la Mari”, que hace pareja con “el Gallego”, Diego Anido, para llevar a cabo un golpe encabezado por la estrella en horas bajas Toni Lomas, un Hugo Silva que pretende robar una valiosa obra de arte. El reparto lo completan Ginés García Millán, Pedro Casablanc, Belén Rueda o Gonzalo de Castro, entre otros.
Gerardo Sánchez charla con la madrina de ‘Días de cine’ sobre este próximo estreno, pero también sobre su primer papel, el oficio de actriz, sus dos Goya, la fama y las alfombras rojas.
Marylin Monroe en ‘Días de cine’
El 1 de junio de 1926 nacía Norma Jean Baker, a quien el mundo conocería como Marilyn Monroe. La actriz y modelo estadounidense se convirtió en uno de los mayores mitos de la historia del séptimo arte, y ‘Días De Cine’ analizará su figura desde una perspectiva distinta, más allá de su estatus de sex symbol. El programa hará un recorrido por su trayectoria, el desastre de los rodajes, su empeño en ser buena actriz y rodar películas que fueran más allá de los clichés, los hombres que la rondaron en su vida y su trágica muerte con tan solo 36 años.
Los estrenos más destacados
Dos de las novedades que llegan a las salas son internacionales: ‘Conoce a los bárbaros’, de July Delpy; y ‘El drama’, con Zendaya y Robert Pattinson como protagonistas.
La española ‘Mallorca Confidencial’ es la nueva película de David Ilundain, participada por RTVE, que tiene a Lolita como protagonista en una historia de tráfico de drogas, familia, lealtades inquebrantables hasta que se quebrantan, policías corruptos y negocios sucios. Otro thriller es ‘La silla’, escrito y dirigido por Ángel de la Cruz, que encabezan Jaime Lorente y Cristina Ochoa. Más cine español con ‘A la cara’, de Javier Marco, el director de ‘Josefina’, que adapta al largometraje su exitoso corto de mismo título. Y para terminar la oferta de cine nacional, ‘Corredora’, película participada por RTVE, dirigida por Laura García Alonso y protagonizada por Alba Sáenz, Marina Salas y Álex Brendemühl.
Completan el programa una primera entrega a modo de prólogo de la 23ª edición de Documenta Madrid y ‘Las recomendaciones de Días de cine’.