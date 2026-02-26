El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, padrino de 'Días de Cine'

Con motivo de la 40ª edición de los Premios Goya, ‘Días de Cine’ recibe a Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine. Un cineasta sabio y divertido, que habla de sus labores al frente de la institución y del cine que tanto le gusta desde que era niño.

Además, el próximo 6 de marzo se cumplirá el centenario de Andrzej Wajda, cineasta polaco que tuvo que desarrollar su obra a la sombra de un régimen totalitario, tras el asesinato de su padre, un militar polaco, en la matanza de Katyn, algo que le marcó toda su vida y que llevó al cine al final de su carrera. Wajda fue testigo y cronista cinematográfico de su país, Polonia, desde los años 50 hasta bien entrado el siglo XXI, pasando por los cambios del fin del régimen comunista.

En cuanto a la cartelera semanal, hay mucha variedad: el terror de ‘Scream 7’; la película indie ‘Sorry Baby’, escrita, dirigida e interpretada por Eva Victor; la película japonesa de animación ‘Scarlet’; la brasileña ‘Manas’; la francesa ‘La residencia’, protagonizada por Cecile de France; el documental de Raoul Peck Orwell ‘2+2=5’; la canadiense ‘Hasta la montaña’; el drama intimista ‘Islas’, dirigido por Marina Seresesky y protagonizado por Ana Belén en su vuelta al cine tras casi 15 años; y para terminar, una nueva y espectacular adaptación de ‘Los Miserables’, la novela de Victor Hugo que sigue enganchando al público por su potente historia.

El programa se completa con un recuerdo para el documentalista Frederick Wiseman, fallecido la pasada semana, y las recomendaciones de ‘Días de Cine’.