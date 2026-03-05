RTVE.es estrena el tráiler de 'Mallorca confidencial', un thriller policíaco con Lolita Flores

Mallorca confidencial, dirigida por David Ilundain, es un thriller policíaco protagonizado por Lolita Flores y Asia Ortega que llegará a los cines el próximo 29 de mayo, y que se podrá ver antes en el Festival de Málaga, donde participa en la Sección Oficial Fuera de Concurso. RTVE participa en la producción y estrena el tráiler en exclusiva.

Lolita Flores interpreta el papel de una matriarca gitana que controla el epicentro de la droga en Mallorca. Completan el reparto Asia Ortega, Jordi Sánchez y Elena Furiase, entre otros. El guion corre a cargo de Amelia Mora (La infiltrada). Ambientada en Mallorca, 2007, Chusa (Lolita Flores) es la poderosa matriarca de Son Canal, un poblado epicentro del narcotráfico en la isla. Un proyecto inmobiliario amenaza su poder y su imperio. Su sobrina, Nela (Asia Ortega), recién salida de prisión, descubre un oscuro secreto de Chusa que pone en peligro su lealtad. A medida que la violencia se intensifica, Nela solo tiene dos opciones: la fidelidad o la libertad.

Imagen de 'Mallorca confidencial'.

Mallorca confidencial plantea si estamos condenados a pertenecer al lugar donde nacimos a través de dos mujeres opuestas y unidas por la vida en Son Canal Entre traición, poder y supervivencia, la película revela cómo lo social y lo personal se entrelazan en cada decisión.

Elena Furiase en 'Mallorca confidencial'.

En palabras de Ilundain, Mallorca Confidencial "es una historia de éxito, a un precio muy alto. Nace de la fascinación por los márgenes: esos espacios donde lo socialmente aceptado y lo marginal conviven, se cruzan y se enfrentan. La película se construye en el límite entre dos mundos: el de la isla turística y acomodada, y el de sus poblados más humildes, donde la supervivencia dicta las reglas. Es un universo donde el poder, la lealtad y la traición se viven en carne propia, y donde cada elección puede cambiarlo todo".

David Ilundain, en el rodaje de 'Mallorca confidencial'.

Mallorca confidencial es una producción de Inicia Films y Cinètica produccions y será distribuida en salas por Filmax.