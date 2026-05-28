RTVE presenta los V Premios El Escarabajo Verde

En el marco de la semana del Día Mundial del Medioambiente, RTVE celebrará, el próximo 2 de junio, la 5ª edición de los Premios El Escarabajo Verde. El objetivo es destacar la labor por la conservación de la naturaleza y el planeta en distintos ámbitos de la sociedad. La Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), la asociación 'Ríos con vida', la investigadora Beatriz Arroyo López y el cineasta Oliver Laxe están entre los galardonados. Además, el periodista Lorenzo Milá, director y presentador de 'Objetivo Planeta', obtiene el ‘Premio Mària Sánchez Ledesma’.

En la categoría 'Organización pública o privada por su trabajo por la conservación en favor del medioambiente', se reconoce a la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife) por ser la entidad conservacionista más antigua de España, con más de 70 años de experiencia en la defensa y estudio de las aves y sus hábitats. Gestiona también 14 reservas ornitológicas con un total de 13.365 hectáreas que abarcan diferentes tipos de hábitats y tiene firmados 140 acuerdos de custodia del territorio, que suponen 41.530 hectáreas de terrenos de gran interés natural y ornitológico.

Imagen de los trofeos de los Premios El Escarabajo Verde en 2022, creados por el artista Ángel Cañas con materiales reciclados

En esta quinta edición de los premios también se ha distinguido como 'Iniciativa proveniente de la sociedad civil en favor del medioambiente' a la asociación 'Ríos con vida', una entidad formada por pescadores conservacionistas y por personas amantes de los ríos vivos. Desde 1979, promueven medidas que permitan la conservación y recuperación de los ecosistemas fluviales y sus peces autóctonos, presentando denuncias, recursos y alegaciones, o participando en procesos de consulta ciudadana de planes y proyectos que puedan perjudicar a los ríos vivos.

El reconocimiento a la 'Personalidad científica destacada en el ámbito medioambiental' ha recaído en Beatriz Arroyo López, una de las figuras científicas más destacadas en el ámbito de la ecología y la conservación de la biodiversidad en España y Europa. Investigadora del CSIC, su trayectoria se ha centrado en el estudio y conservación de aves esteparias, uno de los grupos más amenazados del continente, contribuyendo de manera decisiva a mejorar el conocimiento científico y a orientar políticas de gestión y conservación. Además, destaca por su compromiso con la transferencia del conocimiento, colaborando activamente con administraciones públicas, organizaciones ambientales y el sector agrario para promover modelos de gestión compatibles con la conservación de la biodiversidad.

El director de cine Oliver Laxe se lleva en esta edición el premio a la 'Personalidad artística destacada en su labor en favor del medioambiente'. El creador de películas como 'O que arde' o 'Sirat', no solo incluye reflexiones sobre el paisaje y en cómo este impacta en los seres humanos, sino que dedica parte de su vida a la repoblación rural y la recuperación de la vida comunitaria, a través de la Asociación Ser, un proyecto personal y sin ánimo de lucro con sede en la aldea de Vilela, en Os Ancares (Lugo). Un representante de Asociación Ser será el encargado de recoger el galardón.