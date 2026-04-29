'Fuenteovejuna' y 'Los nuestros', con cinco candidaturas, las obras más nominadas a los Premios Max de teatro

Fuenteovejuna, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y Los nuestros, del Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM) y Teatre Nacional de Catalunya, con cinco candidaturas cada uno, son los dos espectáculos más nominados en los XXIX Premios Max de las Artes Escénicas, que se entregarán el próximo 1 de junio, en el Teatro Romano de Mérida. El listado definitivo de las candidaturas a las 22 categorías de este año, dos más que en la edición anterior, los ha dado a conocer este miércoles, a través de un comunicado, la Fundación SGAE.

Ambas obras se disputarán el premio al Mejor Espectáculo de Teatro con La tercera fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, que acumula asimismo cuatro nominaciones; 1936, del Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), El Terrat de Produccions, Check-in Producciones, con tres; y El entusiasmo, de Buxman Producciones (Teatro Kamikaze), Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM).

En la categoría Mejor espectáculo de danza aparecen Carrer 024, de Sol Picó; Doma, de DDC Danza - Daniel Doña; Faula, de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors; Folk as queer, de La Ikònica; y No, de La Venidera, Centro Danza Matadero - Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, Festival Grec, Fira Mediterrània de Manresa.

El Mejor espectáculo musical o lírico saldrá de Hacia ecos de lo sagrado, de Nao damores; Nozing, de Ual.la; Opereta Imaginaria, de Centaure Produccions y Centre de les Arts Lliures - Joan Brossa.

La categoría de Mejor espectáculo de calle se la disputarán Gota, de Txema Muñoz; Triplette, de LaBú Teatre y Cris Clown; y Welcome & Sorry, de Ganso&Cía.

Los tres espectáculos seleccionados para público infantil, juvenil o familiar son Soy salvaje!, de La Maquiné; El bosque de Coco, de La Buena Compañía; y La Maestra, de Anita Maravillas & Portal 71.

A su vez, el Mejor espectáculo revelación cuenta con las candidaturas de Taxidermia de una alondra, de Iván López-Ortega, Torcidxs, de Ane Sagüés Abad (Las Nenas Theatre); y Zorra Dorada, de Elisa Forcano y Barbecho Productions.

En Mejor autoría teatral se encuentran Lucía Carballal, por Los nuestros; Santiago Cortegoso, por Reconversión; Victoria Szpunberg y Albert Pijuan, por La tercera fuga; y la Mejor autoría revelación se la disputarán Elisa Forcano, por Zorra Dorada, Iván López-Ortega, por Taxidermia de una alondra; y Rosa Escrig, por Polígono.

La categoría de Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica ha seleccionado a Ainhoa Amestoy por Los cuernos de Don Friolera; Pablo Messiez por Personas, lugares y cosas; y Xavo Giménez por Yo soy 451.

En Mejor composición musical para espectáculo escénico aparecen Fran Lasuen por La Maestra; Modesto Lai y Alba Rubio por Nozing y Raquel Molano Aylagas, Pablo Miguel Peña de Huelva y Darío del Moral Martínez por Fuenteovejuna.

Para la Mejor coreografía, han sido seleccionados Daniel Doña y Cristian Martín por Doma; Irene Tena y Albert Hernández por No y Roser López Espinosa por Faula.

En Mejor diseño de producción privada aparecen El Aedo Teatro por Poeta (perdido) en Nueva York; La Cubana por Lamor venia amb taxi; y Sol Picó por Carrer 024.

Lucía Carballal, por Los nuestros; Rakel Camacho Ríos, por Fuenteovejuna; y Victoria Szpunberg, por La tercera fuga, aspiran a la Mejor dirección de escena; mientras que Beatriz San Juan y Miquel Angel Raió, por 1936 (diseño de espacio escénico y videoescena); Blanca Añón, por Orlando (diseño de espacio escénico); y Cube.bz, por Little Women (diseño de espacio escénico), son los seleccionados a la Mejor diseño de espacio escénico y videoescena.

El Mejor diseño de vestuario saldrá de Agustín Petronio, por Orlando; Pau Aulí Nadal, por Little women; y Rosa García Andújar, por Fuenteovejuna. El Mejor diseño de iluminación, cuenta con Ion Chávez, por La Maestra; Nuno Meira, por Orlando; y Pedro Yagüe, por Blaubeeren, como candidatos.

El premio a la Mejor actriz recaerá en Irene Escolar, por Personas, lugares y cosas; Lidia Otón, por Los cuernos de Don Friolera; o Mona Martínez por Los nuestros; mientras que a premio a Mejor actor optan Miki Esparbé por Los nuestros; Ton Vieira por La tercera fuga y Xavo Giménez por Yo soy 451.

Las candidatas a Mejor intérprete femenina de danza son Elisa Forcano por Zorra Dorada; Irene Tena, por No, e Isabel Vázquez Torres por Zambra de la buena salvaje; y los candidatos en la categoría masculina son Albert Hernández por No; Genaro Cibils por Faula; y Juan Berlanga por Juancaballo.

Finalmente, el Mejor elenco de danza se lo disputarán Carrer 024, de Sol Picó; Faula, de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors; y Folk as queer, de La Ikònica; mientras que en Teatro, han sido seleccionadas 1936, Fuenteovejuna y La tercera fuga.

Estos galardones, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, tienen como propósito estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de España, además de la promoción de los espectáculos de la temporada.

Estos finalistas han salido de los 174 espectáculos candidatos --se aceptaron a concurso 512 espectáculos--. De ellos saldrán los ganadores, que se darán a conocer el 1 de junio en la gala que se celebrará en el Teatro Romano, también con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, la dirección general de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Klemark Performing Arts & Music Management y el Grupo Eulen.

La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, el Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.