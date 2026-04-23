Muere un tercer paciente oncológico de los cinco que recibieron más dosis de medicación en el Hospital de Burgos

Un tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor de su medicación, ha fallecido en el Hospital Universitario de Burgos, según han confirmado fuentes del hospital a RTVE.

El paciente llevaba cuatro meses ingresado en estado crítico en la UCI de este hospital, donde fallecieron en diciembre otros dos pacientes a los que se suministró esa medicación por error en la preparación del fármaco.

La Justicia investigará como homicidio por imprudencia el caso de la muerte de estos dos pacientes oncológicos, a los que ahora se suma un tercero. El 18 de diciembre los pacientes llegaron a Urgencias con síntomas compatibles con toxicidad.

Un fallo humano provocó que los pacientes recibiesen una dosis seis veces mayor a la recomendada, según reconoció el propio centro hospitalario. Se produjo un fallo en la disolución del fármaco, que provocó un exceso de concentración.

La Junta de Castilla y León lamentó el error y anunció que actuaría de oficio indemnizando a las víctimas y sus familias.