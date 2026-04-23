Muere un tercer paciente oncológico de los cinco que recibieron más dosis de medicación en el Hospital de Burgos
- Dos pacientes fallecieron en diciembre por este error en la preparación del fármaco
- La Justicia investigará como homicidio por imprudencia las muertes en el hospital
Un tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor de su medicación, ha fallecido en el Hospital Universitario de Burgos, según han confirmado fuentes del hospital a RTVE.
El paciente llevaba cuatro meses ingresado en estado crítico en la UCI de este hospital, donde fallecieron en diciembre otros dos pacientes a los que se suministró esa medicación por error en la preparación del fármaco.
La Justicia investigará como homicidio por imprudencia el caso de la muerte de estos dos pacientes oncológicos, a los que ahora se suma un tercero. El 18 de diciembre los pacientes llegaron a Urgencias con síntomas compatibles con toxicidad.
Un fallo humano provocó que los pacientes recibiesen una dosis seis veces mayor a la recomendada, según reconoció el propio centro hospitalario. Se produjo un fallo en la disolución del fármaco, que provocó un exceso de concentración.
La Junta de Castilla y León lamentó el error y anunció que actuaría de oficio indemnizando a las víctimas y sus familias.
Denuncias de afectados y del Defensor del Paciente
El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1, tras recibir denuncia de la Fiscalía de Burgos, incoó en marzo diligencias previas por los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave para investigar el fallecimiento de los pacientes.
En su escrito explica que los hechos recogidos por el Ministerio Fiscal -que a su vez recibió dos denuncias de afectados y otra del Defensor del Paciente- "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de homicidio por imprudencia", que corresponde investigar en sede judicial, según informa Efe.
La Fiscalía dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.
Por ese motivo, el Tribunal ha pedido como parte de las diligencias previas información a la empresa encargada del sistema informático del servicio de Farmacia del Hospital de Burgos, a fin de comprobar la trazabilidad de la ficha del medicamento.
También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.