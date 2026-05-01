Galicia, primera comunidad española en incluir la vacuna contra la meningitis tipo B a los 12 años

Galicia se convertirá a partir del 4 de mayo en la primera comunidad autónoma española que incluye en su calendario de vacunación un refuerzo frente al meningococo B a los 12 años. La medida, anunciada por la Consellería de Sanidad, responde tanto a la evolución epidemiológica de la enfermedad como a las recomendaciones de los expertos en salud infantil.

Galicia amplía así la protección frente a una de las formas más frecuentes y graves de meningitis, reforzando la inmunización en un grupo de edad clave para la transmisión de esta enfermedad bacteriana.

La decisión coincide con el reciente caso de una niña de 11 años, que ha fallecido en Ourense con "sospecha de infección meningocócica invasora", según confirma la Xunta gallega. Ante este posible caso de meningitis, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) activó su protocolo y se han identificado 104 contactos estrechos de la menor en su ámbito educativo y social durante los últimos 10 días, que han sido citados para recibir la medicación de prevención recomendada.

¿Por qué ahora se recomienda vacunar también a los 12 años? La enfermedad meningocócica es poco frecuente pero extremadamente grave. Puede manifestarse como meningitis, sepsis o ambas simultáneamente. Su mortalidad ronda el 10% en casos de meningitis aislada, pero puede alcanzar el 20-40% en la sepsis meningocócica fulminante, incluso con tratamiento adecuado. Entre los supervivientes, hasta un 20% puede sufrir secuelas permanentes, como daños neurológicos, pérdida auditiva o amputaciones. Aunque la incidencia es baja, su comportamiento epidemiológico ha cambiado. Los especialistas subrayan que hasta uno de cada cuatro adolescentes puede ser portador asintomático de la bacteria, actuando como reservorio y facilitando la transmisión. Este factor ha llevado a replantear las estrategias de vacunación, poniendo el foco en la adolescencia como etapa clave para cortar la circulación del patógeno. En este contexto, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda reforzar la protección frente al meningococo B a los 12 años, una medida que Galicia será la primera en aplicar de forma generalizada. Sarampión, meningitis y hepatitis A: el repunte de enfermedades prevenibles hace saltar las alarmas en España Samuel A. Pilar

¿Cómo se aplicará la medida en Galicia? Todos los menores que acudan a la revisión de los 12 años en la comunidad autónoma gallega recibirán esta dosis de refuerzo. La vacunación se integrará junto a otras inmunizaciones propias de esta etapa, como la del meningococo ACWY o la del virus del papiloma humano. Este año, la medida alcanzará a aproximadamente 21.900 adolescentes nacidos en 2014. La pauta dependerá del historial vacunal previo: Una única dosis para quienes hayan completado la inmunización en la infancia (a los 2, 4 y 12 meses).

Dos dosis para aquellos que no tengan la pauta completa. La comunidad gallega ha sido históricamente una de las más activas en la incorporación de vacunas frente a la meningitis. Fue de las primeras en introducir la inmunización contra los serogrupos C y ACWY, y más recientemente incluyó la vacuna frente al meningococo B en lactantes. Ahora, con este refuerzo en la adolescencia, completa una estrategia que los expertos consideran clave para cumplir el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud: derrotar la meningitis como problema de salud pública antes de 2030.

¿Cuántos casos se producen en España? Según los últimos datos disponibles, en 2025 se registraron en España 144 casos de enfermedad meningocócica por serogrupo B, con una tasa de 0,30 por cada 100.000 habitantes. Los especialistas advierten de un repunte general de enfermedades prevenibles en los últimos años. Este fenómeno no se debe a una menor eficacia de las vacunas, sino a una combinación de factores como el descenso en las coberturas vacunales, importación de casos desde otros países y cambios en los patrones de transmisión. En este nuevo escenario epidemiológico, reforzar la inmunización en grupos clave —como los adolescentes— se considera fundamental para evitar brotes.