Sarampión, meningitis y hepatitis A: el repunte de enfermedades prevenibles hace saltar las alarmas en España

El reciente ingreso de un joven, cuya familia rechaza las vacunas, en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital catalán por tétanos ha vuelto a poner de manifiesto el riesgo que pueden llegar a suponer los movimientos antivacunas. Aunque no es contagiosa entre las personas, el tétanos es una patología infecciosa causada por la toxina de la bacteria Clostridium tetani que entra en el cuerpo a través de heridas contaminadas, y para la que la vacuna es altamente efectiva. Este caso subraya una vez más cómo la falta de inmunización deja a menores vulnerables a enfermedades graves y fácilmente prevenibles, comprometiendo su salud y seguridad.

Las vacunas son una herramienta esencial para prevenir enfermedades infecciosas, hasta el punto de que evitan cada año millones de muertes en todo el mundo. Son seguras porque pasan por procesos muy estrictos de investigación, ensayos clínicos y vigilancia continua antes y después de aprobarse, lo que permite detectar incluso efectos adversos poco frecuentes. Aunque en casos muy raros pueden producir reacciones secundarias, estas suelen ser leves (como fiebre o dolor en el brazo).

Los efectos graves son extremadamente infrecuentes y están cuidadosamente monitorizados por sistemas de farmacovigilancia. Además, el riesgo de sufrir complicaciones graves por las enfermedades que previenen es mucho mayor que el de presentar efectos adversos por la vacuna. Por eso, desde el ámbito de la salud pública se considera que el beneficio de vacunarse supera ampliamente los riesgos potenciales.

El reciente repunte de enfermedades prevenibles en España ha hecho saltar las alarmas entre los especialistas en salud infantil. Lejos de atribuirlo a un fallo en la eficacia de las vacunas, los pediatras señalan un fenómeno más complejo en el que confluyen tres factores clave: el descenso en las coberturas vacunales, la importación de casos desde otros países y ciertos cambios epidemiológicos que han modificado los patrones de transmisión. En este contexto, han propuesto una actualización del calendario de vacunación con el objetivo de reforzar la protección frente a patologías como el sarampión, la meningitis meningocócica y la hepatitis A, todas ellas con una incidencia creciente en los últimos años.

Sarampión, enfermedad meningocócica y hepatitis A El caso del sarampión resulta especialmente preocupante. Con 397 casos registrados en 2025, casi el doble que el año anterior —227—, esta enfermedad altamente contagiosa vuelve a ganar terreno en un escenario donde la inmunidad colectiva se debilita. La disminución en las tasas de vacunación facilita la reaparición de brotes, a menudo originados por casos importados en un mundo cada vez más globalizado. Los bebés que aún no han completado su pauta vacunal se encuentran entre los más vulnerables, con riesgo de sufrir complicaciones graves e incluso mortales. En paralelo, la meningitis meningocócica presenta un comportamiento epidemiológico particular. Aunque el número de casos es relativamente bajo, la elevada tasa de portadores —uno de cada cuatro adolescentes— actúa como reservorio silencioso que favorece la transmisión. Este cambio en la dinámica de la enfermedad ha llevado a los especialistas a replantear las estrategias de inmunización, especialmente en grupos de edad clave. En los últimos días, una joven de 17 años ha muerto en Alicante por meningitis, mientras que un brote en Reino Unido ha ha causado la muerte de dos estudiantes y la hospitalización de otros 11 jóvenes. Dos estudiantes mueren en Reino Unido por un brote de meningitis, una infección bacteriana contagiosa Isabel Rubio Finalmente, la hepatitis A también muestra una tendencia ascendente, con un incremento significativo de casos en apenas un año, pasando de 1.035 a 1.864. Este aumento se vincula tanto a cambios en los hábitos de exposición como a la llegada de infecciones desde regiones del mundo con mayor circulación del virus, lo que evidencia nuevamente el impacto de los movimientos poblacionales en la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Ante este escenario, la Asociación Española de Pediatría (AEP) propone tres medidas principales. En primer lugar, adelantar la segunda dosis de la vacuna triple vírica a los dos años para garantizar una protección más temprana frente al sarampión. En segundo lugar, ampliar la cobertura frente al meningococo, incorporando los serogrupos ACWY en lactantes y reforzando la vacunación de adolescentes contra el tipo B. Finalmente, abogan por incluir la vacuna de la hepatitis A en la inmunización sistemática infantil, entre los 12 y 15 meses, así como recuperar a aquellos menores que no la hayan recibido. El calendario español refuerza la idea de que la vacuna no está limitada a la infancia. EFE / IÑAKI PORTO

Uno de los calendarios más completos Los expertos subrayan que España dispone de uno de los calendarios vacunales más completos a nivel internacional. Sin embargo, insisten en la necesidad de unificar su aplicación en todo el territorio para evitar desigualdades y fortalecer la respuesta frente a un contexto epidemiológico cambiante. En un mundo interconectado, la prevención no solo depende de la eficacia de las vacunas, sino también de mantener altas coberturas y adaptarse a nuevas realidades sanitarias.