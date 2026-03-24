Fallece por meningitis una menor de 17 años en la localidad alicantina de Dénia

Una menor de 17 años ha fallecido en el hospital de Dénia (Alicante) por meningitis, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad valenciana. El análisis microbiológico practicado posteriormente al fallecimiento ha dado positivo en meningitis, según Salud Pública de la Generalitat, que ha activado el protocolo pertinente, y está contactando con el entorno de la menor, rastreando todos sus contactos recientes para suministrarles la quimioprofilaxis.

Sanidad ha recordado que la meningitis se contagia principalmente a través de secreciones respiratorias, como tos, estornudos y besos.

La joven había sido trasladada en una ambulancia desde una población cercana de La Marina Alta y falleció a las pocas horas.

Los adolescentes y adultos jóvenes son los grupos con mayores tasas de enfermedad meningocócica, junto con los bebés, ya que presentan un riesgo elevado debido al aumento de contacto social y un alto índice de portadores asintomáticos, siendo la vacunación la principal medida preventiva. Aunque el número de casos es relativamente bajo, la elevada tasa de portadores —uno de cada cuatro adolescentes— actúa como reservorio que favorece la transmisión.

Brote reciente en Reino Unido El fallecimiento de la joven en Alicante coincide con un brote de esta enfermedad contagiosa en Reino Unido. La semana pasada, la Universidad inglesa de Kent suspendió los exámenes presenciales por un brote de meningitis que ha causado la muerte de dos estudiantes y la hospitalización de otros 11 jóvenes, según las autoridades sanitarias del país. Uno de los fallecidos era estudiante de la Universidad de Kent. La otra víctima mortal, de 18 años, era alumna de un instituto de secundaria en el mismo condado. Dos estudiantes mueren en Reino Unido por un brote de meningitis, una infección bacteriana contagiosa Isabel Rubio

¿Qué es la meningitis? "La meningitis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, y suele ser por causas infecciosas, sobre todo bacterianas y víricas", ha explicado a RTVE Noticias Beatriz Torres, secretaria de comunicación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como "una enfermedad devastadora" que puede ser mortal y a menudo provoca graves problemas de salud a largo plazo. La mayoría de los casos de meningitis están causados por bacterias o virus, como indica la Asociación Española de Pediatría. Según explica, la meningitis causada por bacterias es poco frecuente, pero suele ser grave y puede causar la muerte si no se trata de inmediato. En cambio, la meningitis causada por virus "es mucho más frecuente que la bacteriana y suele ser benigna". "Muchos de los virus que causan meningitis son muy frecuentes y están relacionados también con los catarros y la diarrea", añade.