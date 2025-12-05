La variante K de la gripe A acelera la transmisión y aumenta los contagios en todo el país

El adelanto de la ola de contagios por virus respiratorios en el país se debe a la variante K de la gripe A, que aumenta la velocidad de transmisión. El aumento de contagios ha elevado la presión asistencial a una tasa media de incidencia de 600 por 100.000 habitantes, aunque en determinados departamentos y áreas sanitarias se registran cifras que rebasan los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes, sin haber alcanzado aún su pico.

No se han registrado casos de mayor gravedad a causa de esta variante, según ha explicado el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Javier Millán, aunque ha supuesto un aumento de los contagios por infecciones respiratorias agudas (IRAS) en un 30%.

11.42 min Colapso en las urgencias de los hospitales por los casos de gripe

En consecuencia los hospitales han sufrido un incremento de ingresos, con una tasa de hospitalización que se sitúa ya en 15 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de la cifra total de casos, el 26% están provocados por la gripe A, un dos por ciento son cuadros relacionados con el Covid-19, y un cuatro por ciento con el virus respiratorio sincitial (VRS). Según datos de SEMES, en algunos centros la presión asistencial podría aumentar hasta un 20%.

En Murcia la incidencia de gripe ha crecido un 110%, aunque Cataluña es la comunidad con más incidencia, donde el 58.3% de los casos de gripe pertenecen al subtipo AH3N2 con variante K , seguida de Navarra con una incidencia de 116 casos por cada 100.000 habitantes. Urgenciólogos han advertido que los colectivos más vulnerables son los más afectados, y comprenden personas con cardiopatías además de personas mayores, con trastornos respiratorios, inmunodeprimidas o con enfermedades como cáncer que afecte a la sangre, la medula ósea o el sistema linfático.

06.20 min Variante K de la gripe: "La vacunación es fundamental"