Detectado un caso de gripe porcina A en una persona en Lleida

La Generalitat catalana ha informado este viernes de la detección de un caso de gripe porcina A (H1N1) en un persona en Lleida. Este es el cuarto caso de esta enfermedad notificado en España desde el año 2009, según ha especificado el Departamento de Salud.

El secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ha asegurado que la persona afectada está "perfectamente" y ha subrayado que no tiene nada que ver con la peste porcina africana, otro virus que ha causado el brote de Collserola, en Cataluña. Ese, de hecho, no afecta a los humanos, aunque es letal y muy contagiosa entre cerdos y jabalíes.

El paciente, de 83 años con comorbilidades, ha sido asintomático y no ha tenido contacto con cerdos, así que los servicios sanitarios consideran que el contagio puede haber producir entre personas. En todo caso, advierten que el riesgo es bajo e investigan una posible contaminación de la muestra.

Sin rastro de contagios de la infección respiratoria La gripe porcina es una enfermedad generalmente leve en los cerdos, aunque puede propagarse muy rápidamente en un rebaño, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Causada por el virus de la influenza H1N1, provoca en los humanos una infección de la nariz, la garganta y los pulmones, como recoge la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos en su portal MedlinePlus. El caso en Lleida se detectó el 11 de febrero, después de que el hombre acudiera a un centro sanitario por otras dolencias a finales de enero. Los sanitarios le tomaron una muestra para hacer la prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa, popularizada por el coronavirus), que finalmente fue positiva en H1N1. Según informa Radio Nacional, las autoridades sanitarias han rastreado desde entonces la posible cadena de contagio y no han localizado otro caso ni han detectado un incremento de las infecciones respiratorias.