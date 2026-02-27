Detectado un caso de gripe porcina A en una persona en Lleida
- La enfermedad no tiene nada que ver con la peste porcina africana, de la que hay un brote en Cataluña
- El paciente, de 83 años, fue asintomático: se investiga si el positivo fue por contaminación de la muestra
La Generalitat catalana ha informado este viernes de la detección de un caso de gripe porcina A (H1N1) en un persona en Lleida. Este es el cuarto caso de esta enfermedad notificado en España desde el año 2009, según ha especificado el Departamento de Salud.
El secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ha asegurado que la persona afectada está "perfectamente" y ha subrayado que no tiene nada que ver con la peste porcina africana, otro virus que ha causado el brote de Collserola, en Cataluña. Ese, de hecho, no afecta a los humanos, aunque es letal y muy contagiosa entre cerdos y jabalíes.
El paciente, de 83 años con comorbilidades, ha sido asintomático y no ha tenido contacto con cerdos, así que los servicios sanitarios consideran que el contagio puede haber producir entre personas. En todo caso, advierten que el riesgo es bajo e investigan una posible contaminación de la muestra.
Sin rastro de contagios de la infección respiratoria
La gripe porcina es una enfermedad generalmente leve en los cerdos, aunque puede propagarse muy rápidamente en un rebaño, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Causada por el virus de la influenza H1N1, provoca en los humanos una infección de la nariz, la garganta y los pulmones, como recoge la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos en su portal MedlinePlus.
El caso en Lleida se detectó el 11 de febrero, después de que el hombre acudiera a un centro sanitario por otras dolencias a finales de enero. Los sanitarios le tomaron una muestra para hacer la prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa, popularizada por el coronavirus), que finalmente fue positiva en H1N1.
Según informa Radio Nacional, las autoridades sanitarias han rastreado desde entonces la posible cadena de contagio y no han localizado otro caso ni han detectado un incremento de las infecciones respiratorias.
¿Una posible contaminación de la muestra?
El subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública de la Generalitat, Jacobo Mendioroz, ha asegurado que el hecho de que se haya detectado el caso, aún cuando el paciente no ha tenido síntomas, es "un orgullo para el sistema de detección" centinela, que realiza pruebas aleatorias para calcular la incidencia de virus respiratorios.
Asimismo, Mendioroz ha señalado las hipótesis de que el paciente tuviera en el cuerpo restos del virus, sin que llegaran a infectarlo, o que la muestra se contaminara durante la toma.
Esto es lo que deberá dilucidar la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a las autoridades sanitarias Estales y autonómicas, que analizarán si el paciente ha desarrollado los anticuerpos propios del virus, lo que significaría que se había infectado. Si no los tiene, en cambio, se corroboraría la hipótesis de la contaminación.
Es cuarto positivo por gripe porcina A detectado desde 2009 en España, y el segundo en Cataluña. El anterior caso catalán fue en 2024, en un trabajador de una explotación ganadera.