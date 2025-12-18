Los contagios de gripe crecen a un ritmo más lento y el pico podría llegar esta semana o la siguiente

La incidencia de gripe sigue escalando en toda España, aunque el ritmo de contagios comienza a ralentizarse, según los últimos datos hechos públicos este viernes por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), correspondientes a la semana del 8 al 14 de diciembre.

"Hay una cierta tendencia a la ralentización. Veníamos viendo una duplicación de semana en semana", ha explicado este jueves la responsable de virus respiratorios de este centro, Susana Monge, a Las Mañanas de Radio Nacional. Pero en el informe de esta semana la incidencia sube a 195,5 casos por 100.000 habitantes respecto a los 166,6 de la semana anterior.

08.46 min Epidemia de la gripe en España: "El pico podría llegar esta semana o la que viene"

En todo caso, ha pedido tomar con cautela estos datos, puesto que en la semana analizada hubo un festivo, el día 8 de diciembre, y además ha habido una huelga de médicos, lo que también afecta a las cifras. "Somos muy prudentes en cuanto a la interpretación y la gripe es un virus muy imprevisible".

El pico de la epidemia, ha explicado la doctora, podría llegar esta semana o la que viene, siempre que este virus respiratorio siga su comportamiento habitual.

Hospitalizaciones al alza "Las hospitalizaciones que tenemos en este momento son similares a la temporada anterior", ha señalado y no hay "una gran alerta". "Es difícil que superen las hospitalizaciones de hace dos años, de la temporada 2023-2024, que fue bastante grave porque nos coincidió a la vez la gripe, el COVID y el virus sincital respiratorio" Eso sí, ha recordado que los datos actuales de hospitalizaciones "son los contagios de hace dos semanas", por lo que "mientras sigan subiendo los contagios, lo normal es que sigan subiendo" los ingresos. "Las hospitalizaciones suelen hacer el pico una semana después del pico de incidencia". Se observa "un impacto creciente en los servicios de urgencias y hospitalización", especialmente los más vulnerables: bebés, niños y mayores de 65 años, según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. "Cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo mayores de 65 años con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, procesos oncohematológicos o situaciones de inmunodepresión", ha explicado el vicepresidente de SEMES, Javier Millán.