Los contagios de gripe crecen a un ritmo más lento y el pico podría llegar esta semana o la siguiente
- La incidencia ya no se duplica como en otras semanas y se sitúa en los 195,9 casos por 100.000 habitantes
- Aun así, hay que tomar los datos con "prudencia" ya que en la semana analizada hubo huelga de médicos y un festivo
La incidencia de gripe sigue escalando en toda España, aunque el ritmo de contagios comienza a ralentizarse, según los últimos datos hechos públicos este viernes por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), correspondientes a la semana del 8 al 14 de diciembre.
"Hay una cierta tendencia a la ralentización. Veníamos viendo una duplicación de semana en semana", ha explicado este jueves la responsable de virus respiratorios de este centro, Susana Monge, a Las Mañanas de Radio Nacional. Pero en el informe de esta semana la incidencia sube a 195,5 casos por 100.000 habitantes respecto a los 166,6 de la semana anterior.
En todo caso, ha pedido tomar con cautela estos datos, puesto que en la semana analizada hubo un festivo, el día 8 de diciembre, y además ha habido una huelga de médicos, lo que también afecta a las cifras. "Somos muy prudentes en cuanto a la interpretación y la gripe es un virus muy imprevisible".
El pico de la epidemia, ha explicado la doctora, podría llegar esta semana o la que viene, siempre que este virus respiratorio siga su comportamiento habitual.
Hospitalizaciones al alza
"Las hospitalizaciones que tenemos en este momento son similares a la temporada anterior", ha señalado y no hay "una gran alerta". "Es difícil que superen las hospitalizaciones de hace dos años, de la temporada 2023-2024, que fue bastante grave porque nos coincidió a la vez la gripe, el COVID y el virus sincital respiratorio"
Eso sí, ha recordado que los datos actuales de hospitalizaciones "son los contagios de hace dos semanas", por lo que "mientras sigan subiendo los contagios, lo normal es que sigan subiendo" los ingresos. "Las hospitalizaciones suelen hacer el pico una semana después del pico de incidencia".
Se observa "un impacto creciente en los servicios de urgencias y hospitalización", especialmente los más vulnerables: bebés, niños y mayores de 65 años, según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. "Cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo mayores de 65 años con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, procesos oncohematológicos o situaciones de inmunodepresión", ha explicado el vicepresidente de SEMES, Javier Millán.
Grandes diferencias por comunidades
Monge también ha advertido que, aunque se den los datos a nivel estatal, "la situación de las comunidades autónomas es muy heterogénea", con algunas llegando ya al pico y otras todavía en subida.
En la Comunidad de Madrid, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha advertido que en los próximos días se prevé "un aumento de la saturación de ciertos servicios". La incidencia del virus de la gripe se sitúa en 308 casos por cada 100.000 habitantes y de que, si bien este año "hay mayor contagio entre la población", no hay "mayor gravedad". En Navarra, la situación se ha estabilizado con 330 casos por 100.000 habitantes.
Mientras, el sindicato CSIF ha denunciado este jueves que el sistema sanitario se encuentra "al límite" por la alta incidencia de gripe, Covid-19 y otras infecciones respiratorias, que está provocando el "colapso" de las Urgencias de algunos hospitales y aumentando la espera para consulta en Atención Primaria, una situación agravada por la "falta de personal".