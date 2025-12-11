La tasa de gripe se duplica en una semana y supera ya los niveles del año pasado
- Niños y adolescentes, principales focos de esta ola epidémica
- El Servicio Andaluz de Salud lanza una campaña de vacunación en centros comerciales
La tasa de incidencia de la gripe se ha duplicado en apenas una semana y se sitúa ya en 164,6 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que ya supera los picos alcanzados en las tres últimas temporadas y que agudiza una epidemia que ha llevado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a pactar a principios de mes un protocolo común de prevención y respuesta.
El informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) elaborado por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid situaba hace apenas una semana la incidencia en los 78,3 casos por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta los datos de atención primaria. Los niveles actuales, sin visos de mejorar a corto plazo —la intensidad epidémica sigue siendo "media"— ya están por encima de los 141,3 registrados en el pico de la temporada 2024-2025 y de los 163,7 del ejercicio previo.
Por edades, el grupo más afectado por la gripe es el de los niños de entre uno y cuatro años, con 503,1 casos por 100.000, seguido del rango entre los 5 y los 19 años (398,7) y los menores de uno (336,6). La subida también se deja notar entre los grupos más vulnerables, hasta alcanzar los 74,7 casos entre los 60 y los 69 años, los 73,2 en la década siguiente y los 63,3 a partir de los 80 años.
El informe examina también la tasa de hospitalización por gripe, que casi se duplica en una semana y alcanza los 7,5 casos por 100.000 habitantes. Uno de cada cinco ingresos muestra un cuadro de neumonía, mientras que la letalidad ronda el 4,6 por ciento.
Las estimaciones elaboradas a partir del modelo MoMo, el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, apunta a unos 8.435 fallecimientos por infecciones respiratorias en toda España, con una previsión que se sitúa a estas alturas por encima de las 9.000.
Andalucía vacunará en centros comerciales
Las comunidades han adoptado sus propias estrategias para contener la expansión del virus y, en el caso de Andalucía, se ha organizado para este próximo sábado una gran jornada de vacunación en más de 40 centros comerciales, como ha anunciado ante el Parlamento andaluz el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.
Los ciudadanos podrán acudir a por una vacuna sin necesidad de solicitar cita previa. Según Sanz, el Servicio Andaluz de Salud ya lleva suministradas 1,73 millones de dosis, más que en toda la campaña anterior.
Esta ola de gripe generalizada se enmarca dentro un creciente contagio de infecciones respiratorias que, según el SiVIRA, deja 840,1 casos por cada 100.000 habitantes, también por encima de la semana previa, cuando la tasa era de 641,8. Las bronquitis o bronquiolitis entre niños menores de cinco años alcanza los 411,4 casos, mientras que en el caso del COVID-19 repunta ligeramente hasta los 4,1, siempre tomando como referencia los 100.000 habitantes.