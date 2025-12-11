La tasa de gripe se duplica en una semana y supera ya los niveles del año pasado

La tasa de incidencia de la gripe se ha duplicado en apenas una semana y se sitúa ya en 164,6 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que ya supera los picos alcanzados en las tres últimas temporadas y que agudiza una epidemia que ha llevado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a pactar a principios de mes un protocolo común de prevención y respuesta.

El informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) elaborado por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid situaba hace apenas una semana la incidencia en los 78,3 casos por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta los datos de atención primaria. Los niveles actuales, sin visos de mejorar a corto plazo —la intensidad epidémica sigue siendo "media"— ya están por encima de los 141,3 registrados en el pico de la temporada 2024-2025 y de los 163,7 del ejercicio previo.

Por edades, el grupo más afectado por la gripe es el de los niños de entre uno y cuatro años, con 503,1 casos por 100.000, seguido del rango entre los 5 y los 19 años (398,7) y los menores de uno (336,6). La subida también se deja notar entre los grupos más vulnerables, hasta alcanzar los 74,7 casos entre los 60 y los 69 años, los 73,2 en la década siguiente y los 63,3 a partir de los 80 años.

El informe examina también la tasa de hospitalización por gripe, que casi se duplica en una semana y alcanza los 7,5 casos por 100.000 habitantes. Uno de cada cinco ingresos muestra un cuadro de neumonía, mientras que la letalidad ronda el 4,6 por ciento.

Las estimaciones elaboradas a partir del modelo MoMo, el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, apunta a unos 8.435 fallecimientos por infecciones respiratorias en toda España, con una previsión que se sitúa a estas alturas por encima de las 9.000.