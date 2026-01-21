La incidencia de la gripe sigue bajando en Cantabria pero aún mantiene la categoría de epidemia

La gripe se resiste a dejarnos. Aunque la incidencia sigue bajando en Cantabria, todavía se encuentra dentro de la categoría de epidemia con 118 casos por cien mil habitantes en la última semana.

El pico de la enfermedad se alcanzó en la segunda semana de diciembre, con 240 casos por cien mil habitantes, debido a que el virus esta temporada llegó antes de lo habitual. El jefe de servicio de salud pública de Cantabria, Luis Viloria, reconoce que "estamos ante una onda que empezó muy pronto y se está alargando mucho, por lo que, aunque el pico ha sido pequeño, el número total de casos al final de la temporada será importante", señala en declaraciones a RNE.