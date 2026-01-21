La incidencia de la gripe sigue bajando en Cantabria pero aún mantiene la categoría de epidemia
- La gripe está manifestando un comportamiento atípico esta campaña
- La enfermedad deja cerca de 50 fallecidos hasta el momento en Cantabria
La gripe se resiste a dejarnos. Aunque la incidencia sigue bajando en Cantabria, todavía se encuentra dentro de la categoría de epidemia con 118 casos por cien mil habitantes en la última semana.
El pico de la enfermedad se alcanzó en la segunda semana de diciembre, con 240 casos por cien mil habitantes, debido a que el virus esta temporada llegó antes de lo habitual. El jefe de servicio de salud pública de Cantabria, Luis Viloria, reconoce que "estamos ante una onda que empezó muy pronto y se está alargando mucho, por lo que, aunque el pico ha sido pequeño, el número total de casos al final de la temporada será importante", señala en declaraciones a RNE.
Unas 50 personas han fallecido por complicaciones derivadas de la gripe
Solo en Atención Primaria se han confirmado más de 10.600 casos de gripe, principalmente del tipo A, y en su mayoría de la nueva variante K, más agresiva y con síntomas más graves. Una situación que en casi medio centenar de personas de edad avanzada y con patologías severas ha tenido un desenlace fatal.
Según Viloria, la cifra de fallecidos puede deberse "a la propia gripe por una muy mala evolución del cuadro respiratorio o a complicaciones en personas que tienen una cardiopatía o una enfermedad renal o hepática grave y que se van a descompensar". Viloria añade que, aunque la gripe no sea "la causa fundamental del fallecimiento, sí es el desencadenante y está detrás de los excesos de mortalidad que tenemos en esta época".
Según el jefe de servicio de Salud Pública, en las próximas dos semanas todavía conviviremos con casos de gripe y con el virus respiratorio sincitial, responsable de la bronquiolitis en los niños, que se encuentra en el pico de incidencia con 83 casos por cien mil habitantes.