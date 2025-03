No es el director de la CIA admitiendo "haber usado chemtrails", es un bulo

Mensajes de X difunden un vídeo de una comparecencia y aseguran que se trata del "director de la CIA" admitiendo "haber usado 'chemtrails', inyectando aerosoles tóxicos en la estratosfera". Es un bulo. La grabación antigua y su protagonista es el exdirector de la CIA John Brennan, quien habla del uso de la geoingeniería para combatir el cambio climático. En ningún momento del discurso hace referencias a las estelas químicas, una hipótesis sin base científica de la que ya te hemos advertido en VerificaRTVE.

"Teoría de la conspiración confirmada. El director de la CIA admite haber usado chemtrails, inyectando aerosoles tóxicos en la estratosfera. Cuando el director de la CIA habla de bloquear el sol que durante los últimos años apenas lo has visto. Haz los cálculos...", dice una publicación de X compartida más de 1.000 veces desde el 27 de febrero. El texto adjunta un vídeo en el que aparece el exdirector de la CIA John Brennan dando un discurso en inglés.

Este vídeo no es actual y su protagonista no admite el uso de 'chemtrails'. Hemos realizado una búsqueda por palabras clave y encontramos la versión completa en YouTube (minuto 12.05) publicada por el canal oficial del Consejo de Relaciones Exteriores en EE.UU. el 29 de junio de 2016. La grabación lleva adjunta la siguiente descripción en inglés: "John O. Brennan analiza la inestabilidad y las amenazas transnacionales a la seguridad global". A diferencia de lo que afirman los mensajes de redes, Brennan no es el actual director de la CIA. Dejó el puesto el 20 de enero de 2017.

El exdirector de la CIA no admite el uso de 'chemtrails' en este vídeo John O. Brennan no habló sobre las 'chemtrails' en esta intervención. A través de la herramienta de transcripción Iveres comprobamos que Brennan no menciona este término en su declaración. En la traducción resultante, Brennan afirma lo siguiente: "Otro ejemplo es el conjunto de tecnologías, a menudo denominadas colectivamente geoingeniería, que podrían ayudar a revertir los efectos del calentamiento del cambio climático mundial. Uno que ha ganado mi atención personal es la inyección de aerosoles estratosféricos, o SAI, un método de sembrar la estratosfera con partículas que pueden ayudar a reflejar el calor del sol de la misma manera que lo hacen las erupciones volcánicas. Un programa de EFS podría limitar los aumentos de temperatura global, reduciendo algunos riesgos asociados con temperaturas más altas y proporcionando a la economía mundial tiempo adicional para la transición de combustibles fósiles". En este artículo publicado el 29 de junio de 2016 en la página web oficial del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos puedes consultar la transcripción completa de la intervención de Brennan. El ex alto cargo de la CIA sí menciona los términos geoingeniería e inyección de aerosoles estratosféricos. Según Geoengineering Monitor, la geoingeniería consiste en "la intervención a gran escala de los océanos, los suelos y la atmósfera de la Tierra para tratar de paliar los síntomas del cambio climático, a menudo de forma temporal". El director de investigación en geoingeniería en el Grupo Keith de la Universidad de Harvard, Joshua Horton, ha señalado al equipo de verificación de la agencia de noticias France Presse que "está claro que en el video Brennan solo está hablando de geoingeniería y de ninguna manera 'admite planes de geoingeniería con chemtrails, también conocidos como estelas químicas', esa afirmación es absurda", concluyó este experto en declaraciones a AFP, que ya desmintió este bulo en marzo de 2024.