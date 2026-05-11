Sara Correia habla por las mujeres sin voz con su fado: "Quería gritar que las estamos escuchando" | La Revuelta

Sara Correia (Lisboa, 1993) está considerada una de las voces más importantes de la nueva generación de fadistas. La cantante portuguesa invitada a La Revuelta se dio a conocer con apenas 13 años, cuando se proclamó ganadora del talent show "Grande Noite do Fado" en su país, y desde entonces ha publicado cuatro discos, llegando a recibir una nominación a los Grammy Latinos. Con Tempestade, su proyecto más reciente, aspira a dar fuerza y voz a las mujeres abordando “temas de los que muchas mujeres no pueden hablar, como la violencia doméstica. Quería gritar alto que las estamos escuchando”. Y lo hace a través del fado, que es para ella es como respirar, necesitamos de ello”. Incluso, va más allá, asegurando que es “mi religión, una bendición en mi vida: me ha salvado de otros caminos… menos buenos”, confesaba en su entrevista con David Broncano.

Llegar lejos desde unos orígenes humildes

Sara Correia se maneja en español, “una lengua muy sexy para la gente de Portugal”, y ha explicado que conocía La Revuelta por las entrevistas a otras figuras lusas, como el músico y cantante Salvador Sobral, el exfutbolista Luis Figo o la también fadista Ana Moura. Pero sus intereses musicales van mucho más allá del fado, lo que le ha llevado a colaborar con artistas como el toledano Israel Fernández, una de las principales figuras del flamenco actual, o León Gieco, legendario compositor y cantante argentino. Y quién sabe si terminará cantando también con uno de sus artistas españoles favoritos, Pablo Alborán.

20.33 min La Revuelta | Sara Correia: "El fado me salvó de otros caminos peores"

Su nuevo disco, Tempestade, que presenta en mayo y junio en Barcelona y Madrid, comienza con “Avisem que eu cheguei”, toda una declaración de intenciones: “Nací en un barrio de Lisboa y, durante muchos años de mi vida, mucha gente no creía que fuera posible llegar lejos”. A todos ellos, pero también a su equipo y su familia, que le ayudaron a demostrar lo contrario, les dedica Sara Correia la canción que ha interpretado en vivo en La Revuelta con Diogo Manuel a la guitarra.