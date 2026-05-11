Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 11 al 15 de mayo

La programación deportiva no para y la semana del 11 al 15 de mayo llega cargada de citas. En fútbol femenino, la selección de fútbol sub 17 sigue su andadura en el Campeonato de Europa (Polonia - España, lunes a las 16 horas) mientras se disputa una nueva jornada de Liga con el partido destacado entre el Madrid CFF - Sevilla FC (lunes a las 19 horas). En baloncesto, la gran cita de la semana es la final de los play off de la Liga femenina (jueves a las 21 horas) y Burgos acoge la final six de la Liga u22. Madrid será durante toda la semana el escenario para disfrutar del mejor voleibol playa europeo con la disputa de la Nations Cup tanto masculina como femenina.

En balonmano, España disputará contra Israel el partido de ida de clasificación para el próximo Mundial de Alemania (viernes a las 00 horas). Tampoco hay que perderse el partido de cuartos de final de la Liga europea de waterpolo masculino en el que el Atlético Barceloneta visita al Novi Beograd serbio (miércoles a las 20:30 horas). Y Gijón se convertirá en la capital del hockey patines femenino con la disputa de la Copa de la Reina. Teledeporte y RTVE Play emitirán íntegros todos los partidos de los cuartos de final.