Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 11 al 15 de mayo
- Te contamos todos los eventos deportivos que podrás ver gratis en Teledeporte y RTVE Play esta semana
La programación deportiva no para y la semana del 11 al 15 de mayo llega cargada de citas. En fútbol femenino, la selección de fútbol sub 17 sigue su andadura en el Campeonato de Europa (Polonia - España, lunes a las 16 horas) mientras se disputa una nueva jornada de Liga con el partido destacado entre el Madrid CFF - Sevilla FC (lunes a las 19 horas). En baloncesto, la gran cita de la semana es la final de los play off de la Liga femenina (jueves a las 21 horas) y Burgos acoge la final six de la Liga u22. Madrid será durante toda la semana el escenario para disfrutar del mejor voleibol playa europeo con la disputa de la Nations Cup tanto masculina como femenina.
En balonmano, España disputará contra Israel el partido de ida de clasificación para el próximo Mundial de Alemania (viernes a las 00 horas). Tampoco hay que perderse el partido de cuartos de final de la Liga europea de waterpolo masculino en el que el Atlético Barceloneta visita al Novi Beograd serbio (miércoles a las 20:30 horas). Y Gijón se convertirá en la capital del hockey patines femenino con la disputa de la Copa de la Reina. Teledeporte y RTVE Play emitirán íntegros todos los partidos de los cuartos de final.
Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play
Lunes 11 de mayo de 2026
- 16 horas: Fútbol. Campeonato de Europa sub 17 femenino Polonia - España (Irlanda del Norte). Teledeporte y RTVE Play
- 19 horas: Fútbol. Liga femenina. 28ª jornada. Madrid CFF - Sevilla FC. Teledeporte y RTVE Play
Martes 12 de mayo de 2026
- 9 horas: Voleibol playa. Nations Cup masculina. Italia - Serbia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 10.45 horas: Voleibol playa. Nations Cup masculina. España - luxemburgo (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 12.30 horas: Voleibol playa. Nations Cup femenina. España - Israel (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 14.15 horas: Voleibol playa. Nations Cup femenina. Países Bajos - Dinamarca (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 16 horas: Voleibol playa. Nations Cup masculina. Italia- luxemburgo (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 17:45 horas: Voleibol playa. Nations Cup masculina. España - Serbia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
Miércoles 13 de mayo de 2026
- 9 horas: Voleibol playa. Nations Cup femenina. Países Bajos - Israel (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 10.45 horas: Voleibol playa. Nations Cup femenina. España - Dinamarca (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 12.30 horas: Voleibol playa. Nations Cup masculina. España - Italia (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 14.15 horas: Voleibol playa. Nations Cup masculina. Serbia - Luxemburgo (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 16 horas: Voleibol playa. Nations Cup masculina. Dinamarca - Israel (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 17.45 horas: Voleibol playa. Nations Cup masculina. España - Países bajos (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 20.30 horas: Waterpolo. Liga europea masculina. Cuartos de final. Novi Beograd - CN Atlético Barceloneta (Belgrado - Serbia). Teledeporte y RTVE Play
Jueves 14 de mayo de 2026
- 15 horas: Fútbol. Campeonato de Europa sub 17 femenino. Semifinales (Irlanda del Norte). Teledeporte y RTVE Play
- 18 horas: Hockey patines. Copa de la Reina. Cuartos de final. Club Patín Esneca Fraga - Cerdanyola Club D’hoquei (Gijón). Teledeporte y RTVE Play
- 20.45 horas: Hockey patines. Copa de la Reina. Cuartos de final. Club patí Vila-sana Cooperativa D’ivars - Martinelia Club Patí Manlleu (Gijón). Teledeporte y RTVE Play
- 21 horas: Baloncesto. Liga femenina play off. Final
Viernes 15 de mayo de 2026
- 00 horas: Balonmano. Clasificación Mundial masculino play off ida España - Israel (Argentina). Teledeporte y RTVE Play
- 14.40 horas: Pentatlón moderno. Copa del mundo. Semifinal “a” femenina (Bulgaria). Teledeporte y RTVE Play
- 16.02 horas: Natación. High diving. Copa del Mundo stop 1 (Fort Lauderdale - EEUU). Teledeporte y RTVE Play
- 17.40 horas: Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “b” femenina (Bulgaria). Teledeporte y RTVE Play
- 17.30 horas: Baloncesto. Liga u22. Final six. Cuartos de final (Burgos). Teledeporte y RTVE Play
- 18 horas: Hockey patines. Copa de la Reina. Cuartos de final. Bembibre Hockey Club – Club Hoquei Patins Bigues i Riells (Gijón). Teledeporte y RTVE Play
- 20 horas: Baloncesto. Liga u22. Final six. Cuartos de final (Burgos). Teledeporte y RTVE Play
- 20.45 horas: Hockey patines. Copa de la Reina. Cuartos de final. Telecable – Generali Hoquei Club Palau (Gijón). Teledeporte y RTVE Play