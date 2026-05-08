Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 9 al 10 de mayo

El calendario deportivo viene repleto este fin de semana del 9 al 10 de mayo y a través de Teledeporte y RTVE Play podrás disfrutar las mejores competiciones y partidos de forma gratuita. Para empezar, una nueva jornada de Primera División con el interesante Real Sociedad - Betis en la pelea por los puestos europeos (sábado, a las 21 horas en Teledeporte). La Liga F nos depara el derbi madrileño Real Madrid - Atlético (domingo a las 17 horas).

Finaliza La Vuelta ciclista femenina con la temible subida a L'Angliru asturiano (el sábado desde las 12.50 horas). En baloncesto masculino, se disputa en Badalona la Final Four de la Basketball Champions League en la que los españoles Unicaja y CB Canarias disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto tras perder contra el AEK de Atenas y el Rytas Vilnius, respectivamente. Y en baloncesto femenino, se acerca la lucha por el título de liga con la disputa de las semifinales. Además, San Sebastián acoge la gran fiesta del balonmano femenino con la disputa de la Copa de la Reina.