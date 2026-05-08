Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 9 al 10 de mayo
- Te contamos todos los eventos deportivos que podrás ver gratis en Teledeporte y RTVE Play este fin de semana
El calendario deportivo viene repleto este fin de semana del 9 al 10 de mayo y a través de Teledeporte y RTVE Play podrás disfrutar las mejores competiciones y partidos de forma gratuita. Para empezar, una nueva jornada de Primera División con el interesante Real Sociedad - Betis en la pelea por los puestos europeos (sábado, a las 21 horas en Teledeporte). La Liga F nos depara el derbi madrileño Real Madrid - Atlético (domingo a las 17 horas).
Finaliza La Vuelta ciclista femenina con la temible subida a L'Angliru asturiano (el sábado desde las 12.50 horas). En baloncesto masculino, se disputa en Badalona la Final Four de la Basketball Champions League en la que los españoles Unicaja y CB Canarias disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto tras perder contra el AEK de Atenas y el Rytas Vilnius, respectivamente. Y en baloncesto femenino, se acerca la lucha por el título de liga con la disputa de las semifinales. Además, San Sebastián acoge la gran fiesta del balonmano femenino con la disputa de la Copa de la Reina.
Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play
Sábado 9 de mayo de 2026
- 8:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo stop 2 final four individual compuesto (Shanghai - China). Teledeporte y RTVE Play
- 11:00 horas: Fútbol sala. Primera División femenina. 27ª jornada. LBTL Futsal Alcantarilla - STV Roldán. Teledeporte y RTVE Play
- 12:50 horas: Ciclismo. La vuelta femenina. 7ª y última etapa. Pola de laviana - l’angliru (132.9 km). Teledeporte y RTVE Play
- 13:00 horas: Fútbol sala. Primera División masculina. 29ª jornada. Viña Albali Valdepeñas - Movistar Inter. Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas: Baloncesto en silla de ruedas Superliga BSR España. 21ª jornada. CD Ilunion - BSR Amiab Albacete. RTVE Play
- 16:00 horas: Fútbol. Liga femenina. 28ª jornada. SD Eibar - Alhama CF Elpozo. RTVE Play
- 16:15 horas: Balonmano. Copa de la Reina 1ª semifinal (San Sebastián). Teledeporte y RTVE Play
- 17:00 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 3º y 4º puesto. Unicaja - CB Canarias (Badalona). Teledeporte y RTVE Play
- 18:45 horas: Balonmano. Copa de la Reina 2ª semifinal (San Sebastián). Teledeporte y RTVE Play
- 19:30 horas: Balonmano. Liga Asobal 28ª jornada. Dicorpebal Logroño La Rioja - Viveros Herol BM Nava. RTVE Play
- 20:00 horas: Baloncesto. Basketball champions league. Final. AEK Atenas - Rytas Vilnius (Badalona). RTVE Play
- 21:00 horas: Fútbol. Primera División masculina. 35ª jornada. Real Sociedad - Betis. Teledeporte
Domingo 10 de mayo de 2026
- 4:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo stop 2 Final equipos recurvo (Shanghai - China). Teledeporte y RTVE Play
- 8:00 horas: Tiro con arco. Copa del Mundo stop 2 Final Four individual recurvo (Shanghai - China). Teledeporte y RTVE Play
- 10:00 horas: Pickleball. Campeonato España “pickle pro tour” finales masculina y femenina (Málaga). Teledeporte y RTVE Play
- 13:10 horas: Motociclismo. Campeonato de España de Superbike (Circuito de Navarra). Teledeporte y RTVE Play
- 13:30 horas: Balonmano. Copa de la Reina. Final (San Sebastián). Teledeporte y RTVE Play
- 17:00 horas: Fútbol. Liga femenina 28ª jornada Real Madrid - Atlético de Madrid. Teledeporte y RTVE Play
- 18:30 horas: Voleibol playa. Beach pro tour futures masculino. Final. (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 19:00 horas: Baloncesto. Liga femenina Play off semifinal vuelta Spar Girona - Valencia Basket. Teledeporte y RTVE Play