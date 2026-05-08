El díptico asturiano decidirá La Vuelta Femenina en favor de una escaladora

La Vuelta Femenina 2026 se va a decidir en las dos etapas con final en alto en Asturias, este viernes el primer test en la durísima llegada a Les Praeres y el sábado el no va más con la llegada en el mítico Angliru.

De esta forma, la ganadora de la carrera será lógicamente una escaladora. Y de momento, tras cinco etapas sin montaña ni dificultades reseñables (más allá de la lluvia de los primeros días), la carrera ha ofrecido pocas pistas sobre el estado de las candidatas al triunfo final.

Lotte Kopecky lidera la Vuelta tras la demostración de poderío de su equipo SD Worx en las últimas llegadas al sprint, pero ahora el rol de la belga cambiará y seguramente tenga que trabajar en favor de Anna Van der Breggen. La supercampeona neerlandesa dejó buenas sensaciones los primeros días, pero está por ver cómo le ha afectado la caída que sufrió este jueves en el último kilómetro.

Otra gran candidata al título es la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon), que mostró una buenísima forma en el reciente tríptico de las Ardenas. Y la terna de grandes favoritas la completa la francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma), que de momento ha estado muy tapada.

Las dudas que hayan podido despertar en esta Vuelta se despejarán pronto este viernes en la subida a Les Praeres (Las Praderas) en la sierra de Peñamayor. Un auténtico muro en el concejo de Nava de menos de 4 km al 13% de desnivel medio, con unas rampas finales imposibles del 27%.

Perfil de la 6ª etapa de la Vuelta Femenina con final en Les Praeres lavueltafemenina.es

El estreno del coloso Aquí se aclarará la clasificación general, aunque el sábado hay terreno de sobra para dar la vuelta a la carrera. En esa séptima y última etapa el recorrido incluye tres altos puntuables antes del coloso astur de L'Angliru, que se estrena en la Vuelta femenina en su cuarta edición con este formato de una semana de competición. Perfil de la 7ª etapa de la Vuelta Femenina con final en L'Angliru lavueltafemenina.es Redondeando, esta subida conocida por todos los aficionados al ciclismo tiene 12 km al 10% de desnivel con varios tramos en los que se supera el 20%. Para estas etapas de montaña también hay que tener en cuenta a otras grandes escaladoras que han brillado ya en otras ediciones de La Vuelta, como la francesa Évita Muzic (FDJ), la neerlandesa Yara Kastelijn (Fenix) o la italiana Gaia Realini (Lidl), que quiere reencontrar el nivel que exhibió en esta carrera en 2023. En otro sentido hay que citar al equipo AG Insurance, que presenta una dupla singular de debutantes en la ronda española como son la sudafricana de 40 años Ashleigh Moolman-Pasio y la eslovena Zigart Urska, que en la última etapa se verá lastrada posiblemente por su falta de pericia técnica. Además, la afición española tiene muchas esperanzas en el dúo de UAE con la veteranísima Mavi García y la nueva sensación del pelotón Paula Blasi, que ha hecho historia para el ciclismo nacional en las clásicas de esta primavera. Y aún más joven que la catalana, otra escaladora a la que hay que seguir es la francesa Marion Bunel (Visma), que solo tiene 21 años. Salvo sopresa, de este ramillete de corredoras saldrá la sucesora de Demi Vollering en el palmarés de la Vuelta Femenina.