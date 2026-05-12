Hora y dónde ver hoy en TV gratis el partido de Liga entre el Villarreal y el Sevilla

Esta tarde a las 19 horas se disputa todo un partido en el estadio de La Cerámica. Villarreal y Sevilla se miden a falta de tres jornadas para el final de Liga con trayectorias completamente opuestas. Los castellonenses son terceros con 69 puntos y la clasificación para la Liga de Campeones ya certificada. Su objetivo es ahora amarrar la tercera plaza y cerrar con buen sabor de boca una temporada extraordinaria. Los hispalenses, por su parte, quieren sumar puntos para escapar de la concurrida zona de descenso y no meterse en un lío.

El Villarreal necesita mejorar el resultado que obtenga este martes el Atlético de Madrid en el campo de Osasuna y si los dos ganan deberá esperar una jornada más para sellar la tercera plaza. De todas formas, la distancia de seis puntos con los de Simeone se antoja una ventaja suficiente. El choque será el primero en casa del Villarreal desde que Marcelino García Toral anunció que no seguirá como técnico la próxima campaña.

El Sevilla viene de lograr seis puntos fundamentales la semana pasada tras sus victorias ante la Real Sociedad (1-0) y frente al Espanyol (2-1), lo que les hace mantener la esperanza por seguir en la máxima categoría del fútbol español. Pero en Nervión no hay margen para la relajación porque la zona de peligro está demasiado poblada y un tropiezo en Castellón podría hacer bajar al Sevilla a puestos peligrosos. Con el Oviedo ya matemáticamente descendido, los de Luis García Plaza deben ganar y mirar de reojo los partidos del Levante y el Alavés, que ocupan ahora mismo los otros dos puestos de descenso. Los levantinistas visitan al Celta de Vigo mientras que los vitorianos reciben al campeón, el Barça.

Hora, canal y dónde ver el Villarreal - Sevilla El partido entre el Villarreal y el Sevilla podrá verse en directo hoy 13 de mayo a partir de las 19 horas en Teledeporte. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro a través de RNE, así como la información de última hora durante el partido en RTVE.es.

Athletic - Celta, lucha por Europa Sin apenas tiempo para descansar, el fin de semana se disputará en horario unificado la 37 jornada, la penúltima para bajar el telón de la temporada. Y uno de los partidos más destacados será el que disputen el Ahtletic contra el Celta el domingo 17 a las 19 horas. Los gallegos quieren seguir peleando hasta el final por lograr entrar de forma directa en la Liga de Campeones, puesto que ahora mismo ocupa el Betis. Antes de medirse a los bilbaínos, reciben este martes al Levante. Mientras, el Athletic se sitúa noveno y, tras una temporada irregular, pretende apurar todas sus opciones para disputar el curso que viene una competición europea. Este miércoles viaja a Barcelona para medirse al Espanyol.