El descenso a Segunda División pone un amargo cierre a la conmemoración de los 100 años del Real Oviedo

El Real Oviedo cumplió cien años el pasado 26 de marzo y el club, como era lógico y previsible, organizó una serie de actos para conmemorarlo. Pero la celebración no ha podido ser completa, porque esta jornada recién concluida, la 35, se ha consumado su descenso a Segunda.

Son 29 puntos repartidos entre seis victorias, 11 empates y 18 derrotas. Han sido tres los entrenadores que han pasado por su banquillo en estos meses: empezó Veljko Paunovic, ganándose la continuidad tras el ascenso del verano anterior, seguido de Luis Carrión y, desde diciembre, Guillermo Almada.

El uruguayo ha cosechado cuatro de las seis únicas victorias del Oviedo, pero no han sido suficientes para mantener las esperanzas. Esta temporada se han batido récords negativos en la historia del club como las once jornadas consecutivas sin ganar, racha durante la cual se vivió la de siete consecutivos sin marcar gol, que rompió Fede Viñas ante el Alavés.

Para afrontar la temporada tras el ascenso el club echó el resto con cuatro millones de euros en los fichajes de Luka Ilic, Ilyias Chaira y Brandon Domingues, que acabó siendo cedido en invierno. Chaira fue una apuesta tras la buena campaña anterior que hizo como cedido. En cambio, no se apostó igual por el brasileño Alemao, que ahora triunfa en el Rayo Vallecano.

El resto de altas han sido jugadores cedidos o que venían con la carta de libertad bajo el brazo, como el belga Dendoncker, procedente del Aston Villa inglés, o el croata Brekalo, de la Fiorentina, aunque este luego se fue en el mercado de invierno. En esa misma ventana llegaron Thiago Fernández, Thiago Borbas y Nico Fonseca, también como cedidos.

Muchos movimientos al alcance de una entidad modesta como el Real Oviedo, a pesar del respaldo económico del Grupo Pachuca mexicano. Ese respaldo económico hizo posible el ascenso en sólo tres años desde su llegada al accionariado. Ese fue su séptimo ascenso a Primera y con el actual, ha igualado en siete ocasiones el camino de vuelta.