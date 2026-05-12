El descenso a Segunda División pone un amargo cierre a la conmemoración de los 100 años del Real Oviedo
- El conjunto asturiano se convierte en el primero de tres en ver confirmada su marcha a Segunda a tres jornadas del final
- El pasado 26 de marzo fue su centenario, pero no ha podido prolongar la fiesta con la permanencia
El Real Oviedo cumplió cien años el pasado 26 de marzo y el club, como era lógico y previsible, organizó una serie de actos para conmemorarlo. Pero la celebración no ha podido ser completa, porque esta jornada recién concluida, la 35, se ha consumado su descenso a Segunda.
Son 29 puntos repartidos entre seis victorias, 11 empates y 18 derrotas. Han sido tres los entrenadores que han pasado por su banquillo en estos meses: empezó Veljko Paunovic, ganándose la continuidad tras el ascenso del verano anterior, seguido de Luis Carrión y, desde diciembre, Guillermo Almada.
El uruguayo ha cosechado cuatro de las seis únicas victorias del Oviedo, pero no han sido suficientes para mantener las esperanzas. Esta temporada se han batido récords negativos en la historia del club como las once jornadas consecutivas sin ganar, racha durante la cual se vivió la de siete consecutivos sin marcar gol, que rompió Fede Viñas ante el Alavés.
Para afrontar la temporada tras el ascenso el club echó el resto con cuatro millones de euros en los fichajes de Luka Ilic, Ilyias Chaira y Brandon Domingues, que acabó siendo cedido en invierno. Chaira fue una apuesta tras la buena campaña anterior que hizo como cedido. En cambio, no se apostó igual por el brasileño Alemao, que ahora triunfa en el Rayo Vallecano.
El resto de altas han sido jugadores cedidos o que venían con la carta de libertad bajo el brazo, como el belga Dendoncker, procedente del Aston Villa inglés, o el croata Brekalo, de la Fiorentina, aunque este luego se fue en el mercado de invierno. En esa misma ventana llegaron Thiago Fernández, Thiago Borbas y Nico Fonseca, también como cedidos.
Muchos movimientos al alcance de una entidad modesta como el Real Oviedo, a pesar del respaldo económico del Grupo Pachuca mexicano. Ese respaldo económico hizo posible el ascenso en sólo tres años desde su llegada al accionariado. Ese fue su séptimo ascenso a Primera y con el actual, ha igualado en siete ocasiones el camino de vuelta.
De tocar fondo a resurgir en 24 años
En 2001 se consumó su anterior descenso y el inicio de su etapa más oscura, con descenso administrativo a Tercera incluido. Tras una etapa de ascensos y descensos entre Segunda B y Segunda, llegó el ansiado a Primera en el verano de 2025, con el accionista mexicano ya instalado.
Ese regreso a la máxima categoría tuvo un protagonista en lo deportivo y en lo emotivo en Santi Cazorla. Esta temporada la aportación del asturiano, de 41 años, ha sido más emotiva que deportiva.
Cazorla ha jugado 22 partidos y un total de 710 minutos, lo que hace una media de 32 minutos por partido. Aunque no ha estado igualmente repartido. No ha marcado, pero ha dado una asistencia, ha generado 22 ocasiones y ha firmado un 86% de pases completados.
Aunque no hay nada oficial ni confirmación por ninguna de las partes, todo pinta a que 'El Mago' de Lugo de Llanera (Asturias) colgará las botas al acabar la presente temporada. Cazorla no ha podido despedirse dejando al club de sus amores en Primera, pero se irá con todos los honores. El jueves le toca despedirse del Bernabéu y del que un día pudo haber sido también su club.