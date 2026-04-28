Cocina exÃ³tica en MasterChef 14: Â¿Conoces estos platos africanos tradicionales?
- La chef Mayra Adam Chalé muestra varios platos típicos de países africanos
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Si en el programa anterior descubrimos la verdadera diferencia entra la pizza romana y la napolitana, en este quinto programa de MasterChef 14 viajamos desde Italia hasta África, para hacer un recorrido por diferentes países descubriendo alguno de sus platos tradicionales. Y todo ello de la mano de Mayra Adam Chalé, chef y creadora del catering 'Mi cocina africana'. La chef invitada nació en Guinea Ecuatorial, pero desde los 5 años vive en España.
Tantas gastronomías como países
Según ella misma explicó su pasión por un catering centrado en la cocina africana viene de la necesidad de "arraigar" a sus hijos a su cultura. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la gastronomía. Mayra detalló que no hay una sola gastronomía africana, que hay tantas como países hay en el continente. Pero si ella tuviera que decir tres elementos comunes destacaría: guisos muy largos, el picante y el producto de cercanía y de temporada.
La riqueza gastro de África
Y para cerrar su presentación, Mayra explicó los platos de cocina africana a los que se enfrentaron los delantales negros. Aquí te dejamos todos los detalles:
Pollo nyembwe: uno de los platos típicos de Gabón, que se elabora con salsa de palmiste, que es el fruto de la palma machacado, y es lo que le da este color. En esta ocasión, lo acompañamos de un plátano macho hervido.
Seswaa: receta típico de Botsuana que se hace con cordero. Primero se guisa y luego se desmenuza. Se acompaña de cebolla, pimienta negra y pimiento. Y se sirve junto al pan de naam.
Doro wat con injera de teff: típico de Etiopía. Guiso lento de pollo, cebolla caramelizada, miel, especias bereber, y una injera, que es especie de crepes.
Ceebu jën: plato nacional de Senegal y Gambia. Pescado asado, arroz perfumado y cocinado dentro del caldo resultadnte de hervir el pescado y las verduras.
Efo riro con fufu de yuca: tradicional de Nigeria y sería comparable a los callos madrileños. Callos y ternera con fufu de yuca (puré).
Kamba wa nazi: plato típico de Tanzania. Son langostinos en crema de coco y curry. Acompañado con salteado de espinacas y chile habanero.
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