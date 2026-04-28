Cocina exÃ³tica en MasterChef 14: Â¿Conoces estos platos africanos tradicionales?

Si en el programa anterior descubrimos la verdadera diferencia entra la pizza romana y la napolitana, en este quinto programa de MasterChef 14 viajamos desde Italia hasta África, para hacer un recorrido por diferentes países descubriendo alguno de sus platos tradicionales. Y todo ello de la mano de Mayra Adam Chalé, chef y creadora del catering 'Mi cocina africana'. La chef invitada nació en Guinea Ecuatorial, pero desde los 5 años vive en España.

Según ella misma explicó su pasión por un catering centrado en la cocina africana viene de la necesidad de "arraigar" a sus hijos a su cultura. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la gastronomía. Mayra detalló que no hay una sola gastronomía africana, que hay tantas como países hay en el continente . Pero si ella tuviera que decir tres elementos comunes destacaría: guisos muy largos, el picante y el producto de cercanía y de temporada.

La riqueza gastro de África

Y para cerrar su presentación, Mayra explicó los platos de cocina africana a los que se enfrentaron los delantales negros. Aquí te dejamos todos los detalles:

Pollo nyembwe: uno de los platos típicos de Gabón, que se elabora con salsa de palmiste, que es el fruto de la palma machacado, y es lo que le da este color. En esta ocasión, lo acompañamos de un plátano macho hervido.

Seswaa: receta típico de Botsuana que se hace con cordero. Primero se guisa y luego se desmenuza. Se acompaña de cebolla, pimienta negra y pimiento. Y se sirve junto al pan de naam.

Doro wat con injera de teff: típico de Etiopía. Guiso lento de pollo, cebolla caramelizada, miel, especias bereber, y una injera, que es especie de crepes.

Ceebu jën: plato nacional de Senegal y Gambia. Pescado asado, arroz perfumado y cocinado dentro del caldo resultadnte de hervir el pescado y las verduras.

Efo riro con fufu de yuca: tradicional de Nigeria y sería comparable a los callos madrileños. Callos y ternera con fufu de yuca (puré).

Kamba wa nazi: plato típico de Tanzania. Son langostinos en crema de coco y curry. Acompañado con salteado de espinacas y chile habanero.

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