Biatlón, esquiar con el rifle a cuestas

El biatlón --literalmente, "dos deportes"-- combina el tiro y el esquí de fondo y, según recoge el propio Comité Olímpico Internacional, hunde sus raíces en las técnicas de supervivencia que se ponían en práctica en los bosques nevados de Escandinavia.

Sin embargo, como deporte sus orígenes son militares. De hecho, en los primeros Juegos de Invierno, en Chamonix 1924, se disputó como Patrulla militar. Pero no se consolidó en el programa olímpico hasta que se instauró en su estado actual, civil --por así decirlo--, en 1960.

Las mujeres empezaron a participar en la cita de Albertville 1992 y desde 2014 hay una competición mixta de relevos. Salvo esta última, en las otras cuatro pruebas individuales las distancias son inferiores en la categoría femenina.

Correr y disparar Todas las especialidades tienen en común que se trata de carreras en las que los atletas esquían por un sendero con elevaciones limitadas y el arma a cuestas y que se divide en rondas de tiro. Dependiendo de la prueba, los tiros fallados se penalizan con tiempo añadido al resultado final o bien con un incremento de la distancia total a recorrer. La carrera de esprint es la más corta: 7,5 kilómetros la femenina y 10 kilómetros la masculina. La de persecución se desarrolla en función de los resultados de la anterior. La prueba de más fondo, la denominada individual, se va hasta los 15 o 20 kilómetros, según la categoría. Y la de salida en masa, que cierra el programa, está reservada a los 30 mejores biatletas de los Juegos. Además, todas las pruebas tienen otra característica común y es que se alterna una ronda de disparos de pie con otra tumbado.