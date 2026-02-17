Elecciones Castilla y León 2026: así es el sorteo para ser mesa electoral y cómo justificar que no puedo acudir

Tras Extremadura y Aragón llega el turno de Castilla y León. Por tercera vez en tres meses una comunidad autónoma acude a las urnas en elecciones anticipadas. El próximo 15 de marzo cerca de dos millones de castellano leoneses están llamados a las urnas.

La campaña electoral comenzará el viernes 27 de febrero y finalizará un día antes de la llamada a votar, a las 23.59 horas del 13 de marzo, ya que el 14 se celebra la jornada de reflexión.

Para que el 15-M se pueda celebrar con normalidad es imprescindible la figura de los presidentes y vocales de mesa. A menos de un mes para las elecciones, las tarjetas censales llegarán en breve y las convocatorias de mesa también.

Cómo y cuándo se designan las mesas electorales La formación de las Mesas corresponde a los ayuntamientos, que actúan bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. El nombramiento de los integrantes es competencia por tanto de cada municipio y se elige mediante sorteo público utilizando cualquier procedimiento aleatorio o mecanismo al azar. Para este 15-M el sorteo para ser mesa se celebra dependiendo del municipio entre el 14 y el 18 de febrero. Además, en cada sorteo se designarán dos suplentes por cada miembro de la mesa electoral (dos por cada uno de los vocales y otros dos suplentes para el presidente).

Cómo sé si soy miembro de una mesa electoral Los ayuntamientos no publican los resultados de los sorteos de mesa electoral, sino que se lo notifican directamente a los designados en un plazo de tres días, aunque si se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación. El plazo para recibir dicha notificación finaliza, por tanto, el sábado 21 de enero. Las personas designadas para la presidencia y vocalías de las mesas electorales pueden presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona durante los siete días siguientes a la notificación de su designación. Dichas alegaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

¿Qué derechos tengo si soy mesa? Si has resultado elegido en el sorteo, toda aquella persona que forme parte de la mesa el 15-M percibirá una dieta por ese día. Además, los integrantes de la mesa electoral y que estén en situación laboral activa tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior. Si se trabaja en turno de noche en el día anterior al 15-M, la empresa a petición del interesado, debe cambiar el turno obligatoriamente.