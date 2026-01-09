Una jueza de Madrid cita a Cerdán el 5 de febrero acusado de mentir en la comisión del Caso Koldo del Senado

Una jueza de Madrid ha citado como investigado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que tendrá que declarar el próximo 5 de febrero. Lo hace tras admitir a trámite una querella de Hazte Oir según la cual, Cerdán habría vertido "falso testimonio" en las declaraciones que hizo en el Senado en el mes de abril, durante su comparecencia en la comisión del caso Koldo.

“🔴Una jueza de Madrid cita a declarar a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, por falso testimonio el 5 de febrero



▪️Lo hace tras admitir a trámite una querella de Hazte Oír por la declaración de Cerdán en el Senado el pasado mes de abril



🎙️@MGamezT pic.twitter.com/G3uhWGGQNp“ — Radio 5 (@radio5_rne) January 9, 2026

En esa sesión de la Cámara Alta, el ex número 3 del Partido Socialista afirmó que no contactó con Koldo García entre 2021 y 2023, que no tenía conocimiento de que Koldo ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño admitió a trámite la querella ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos. Ahora la magistrada del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid cita a Santos Cerdán el próximo 5 de febrero a las 11 de la mañana.