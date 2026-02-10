Archivada la querella contra Cerdán acusado de mentir en la Comisión Koldo del Senado
- La Audiencia Provincial de Madrid archiva la querella de Hazte Oír contra Cerdán por "falta de relevancia penal"
- El exsecretario de organización del PSOE negó al juez que Leire Diez fuera su "mano derecha"
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella contra el exdirigente del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024. La jueza que investiga la querella de Hazte Oír había aplazado la declaración de Cerdán al 24 de marzo para dar tiempo a que la Audiencia resolviera el recurso de la Fiscalía contra la apertura de la causa, al que se había adherido el exsecretario de Organización socialista y que se iba a deliberar este mismo lunes.
En su escrito, la Audiencia ha acordado inadmitir esa querella interpuesta por falta de "relevancia penal". Según la Sala que "no puede sustentarse que el querellado haya faltado sustancialmente a la verdad" en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, por el hecho de que se mencione la existencia de una reunión entre el exasesor Koldo García y Cerdán en un informe de la UCO a partir de una grabación y en un artículo periodístico, "cuyas conclusiones no pueden servir de base para fundamentar la existencia del delito que se denuncia".
Los magistrados entienden que "la mentira se interpreta como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación y exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete penalmente, como así ha sucedido con el querellado con posterioridad a su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado, sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, que deben tener primacía". Por tanto, añade el auto, "los hechos sobre los que se ha fundamentado la querella carecen de relevancia penal".
En base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda que "la persona que testifica en un juicio sabiendo que más adelante será investigada, no comete delito de falso testimonio si miente para defenderse de la futura imputación, ya que posee un derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como que la falta de veracidad es una manifestación de su derecho a no incriminarse".
Cabe recordar que la titular de la plaza 24 del Tribunal de Instancia de Madrid citó inicialmente a Cerdán para que declarase el pasado 5 de febrero, pero acordó aplazarlo al próximo 24 de marzo a la espera de la respuesta de la Audiencia Provincial. Con la inadmisión de la querella, la causa decae finalmente.
Cerdán se desvinculó de Leire Díez ante el juez: "No ha sido mi mano derecha"
Por otra parte, este martes se ha conocido también la declaración como testigo del exsecretario de Organización del PSOE ante el juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. Según Santos Cerdán, no tiene relación con ella y no la conoció hasta 2024. "No ha sido mi mano derecha, no", recalcó Cerdán, en su declaración del pasado 2 de febrero.
El exdirigente político, investigado en el caso Koldo, dijo que se había reunido dos veces en días consecutivos en abril de 2024 con Leire Díaz y el empresario Javier Pérez Dolset, unos encuentros en los que estos informaron al PSOE de audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este partido ya conocía.
Después de aquellas dos reuniones, que situó en abril de 2024, aunque no lo recordaba con exactitud, volvió a ver a Leire Díez en junio de 2025, cuando esta pidió la baja en el PSOE e hizo entrega a este partido de un 'pendrive' con una investigación periodística, que Cerdán afirmó no haber tocado y que la formación trasladó a la Justicia.
Además, Cerdán habló por teléfono con la exmilitante, quien le llamó para prestarle su apoyo cuando el ya exdirigente del PSOE salió de prisión, donde estuvo cerca de cinco meses por su imputación en el caso Koldo. Cerdán negó haber trasladado las reuniones mantenidas con Leire Díez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tampoco habló de estos encuentros cuando el caso saltó a la prensa, cuando se habló de "muchas cosas" pero no de dicha reunión.
Cerdán redujo su relación con Leire Díez a dichos contactos, mantenidos en la sede del PSOE, y negó una relación profesional o de amistad con Díez o que el PSOE le hiciese algún encargo. Explicó Cerdán que conoció tanto a Leire Díez como a Pérez Dolset en una reunión solicitada por la periodista ya fallecida Patricia López, que se puso en contacto con el PSOE por una información que podía interesar al partido y que resultó ser la referida a los audios de Villarejo sobre las saunas, sin que se hablara de ninguna otra causa.
Leire Díez se presentó como afiliada del PSOE, "compañera del partido" y dijo ser también periodista, y Cerdán no recuerda que se refiriese a los cargos que ocupó en Correos o en Enusa, que dice que él desconocía, como tampoco sabía que esta militante había sido concejal en Vega del Pas (Cantabria). En el encuentro participaron también el jefe de la asesoría jurídica, el alto cargo Antonio Hernando y no recuerda si asistió Ion Antolín, entonces jefe de prensa del PSOE. Sí estuvo, según dijo, su adjunto, Juan Francisco Serrano, sobre quien declaró: "Ese sí era mi mano derecha, no había más manos derechas", dijo.