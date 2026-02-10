Archivada la querella contra Cerdán acusado de mentir en la Comisión Koldo del Senado

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella contra el exdirigente del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024. La jueza que investiga la querella de Hazte Oír había aplazado la declaración de Cerdán al 24 de marzo para dar tiempo a que la Audiencia resolviera el recurso de la Fiscalía contra la apertura de la causa, al que se había adherido el exsecretario de Organización socialista y que se iba a deliberar este mismo lunes.

En su escrito, la Audiencia ha acordado inadmitir esa querella interpuesta por falta de "relevancia penal". Según la Sala que "no puede sustentarse que el querellado haya faltado sustancialmente a la verdad" en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, por el hecho de que se mencione la existencia de una reunión entre el exasesor Koldo García y Cerdán en un informe de la UCO a partir de una grabación y en un artículo periodístico, "cuyas conclusiones no pueden servir de base para fundamentar la existencia del delito que se denuncia".

Los magistrados entienden que "la mentira se interpreta como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación y exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete penalmente, como así ha sucedido con el querellado con posterioridad a su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado, sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, que deben tener primacía". Por tanto, añade el auto, "los hechos sobre los que se ha fundamentado la querella carecen de relevancia penal".

En base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda que "la persona que testifica en un juicio sabiendo que más adelante será investigada, no comete delito de falso testimonio si miente para defenderse de la futura imputación, ya que posee un derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como que la falta de veracidad es una manifestación de su derecho a no incriminarse".

Cabe recordar que la titular de la plaza 24 del Tribunal de Instancia de Madrid citó inicialmente a Cerdán para que declarase el pasado 5 de febrero, pero acordó aplazarlo al próximo 24 de marzo a la espera de la respuesta de la Audiencia Provincial. Con la inadmisión de la querella, la causa decae finalmente.