Díaz acusa a Feijóo de perder su "credibilidad democrática" por llamar a los empresarios a "derribar" al Gobierno

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber perdido toda "credibilidad" por reclamar el apoyo del empresariado catalán para tumbar al Gobierno.

"Le quiero mandar un mensaje al señor Feijóo. En España mandan los ciudadanos y las ciudadanas votando, no mandan las élites empresariales", ha sostenido Díaz en una rueda de prensa en Ciudad de México, donde se encuentra de visita. "Lo que hace el señor Feijóo es gravísimo, le pide al empresariado catalán y español que actúe en contra del Gobierno de España. Yo creo que cuando un dirigente político hace eso pierde su totalmente credibilidad democrática. (...) Hace un llamamiento para derribar el Gobierno de España", ha agregado.

Feijóo reclamó este viernes ante Foment del Treball los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura contra Pedro Sánchez con el "único compromiso" de convocar elecciones, aludiendo textualmente a empresarios que pudieran ser votantes tanto de Junts como de ERC.

Órdago a los empresarios Díaz ha aprovechado la ocasión también para lanzar un dardo a los empresarios: "La patronal española le tiene que decir a los españoles de qué lado está si del papel institucional que venían jugando en defensa legítima de los intereses de las empresas o están al servicio de la extrema derecha y de Feijóo ¿De qué lado están?", ha cuestionado. La vicepresidenta española ha mantenido este viernes una reunión en la capital mexicana con el secretario de Trabajo de México, Marath Baruch Bolaños; y tiene previsto participar el sábado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, oeste de México, el mayor certamen editorial del mundo en español y que tiene como invitada especial a Barcelona. Desde allí, la ministra de Trabajo ve como "positivos" los "pasos tranquilos" que se están dando con México para normalizar las relaciones, al subrayar que es importante una "relectura compartida" de la historia en la que se "reconozcan las injusticias y los claroscuros".