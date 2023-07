El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha retirado este miércoles la inmunidad al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y ha dejado la puerta abierta a que se reactive la euroorden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él tras la sentencia del 'procés'.

Los jueces han resuelto así el recurso que el expresidente catalán presentó junto a los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, en 2021, cuando la Eurocámara les retiró la inmunidad parlamentaria después de haber sido reconocidos como eurodiputados.

Fue el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, quien pidió en 2020 en un suplicatorio al Parlamento Europeo que suspendiese la inmunidad de los líderes independentistas. Puigdemont, Comín y Ponsatí solicitaron entonces su anulación al considerar que el Tribunal Supremo carecía de competencias para demandarlo y que quien debía juzgarles era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los tres, además, denunciaron que el proceso careció de imparcialidad porque el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que estudió el caso es el español Adrián Vázquez (de Cs), un partido que ha mostrado "hostilidad" hacia el independentismo, según expusieron ante el TGUE los abogados de Puigdemont.

Tanto Puigdemont como Comín y Ponsatí tenían inmunidad parlamentaria desde mayo de 2022, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aceptó devolvérselas de forma provisional al entender que corrían el riesgo de ser detenidos, tal y como le había ocurrido previamente a Puigdemont en Cerdeña, Italia, y en Alemania.

Recurrirán al Tribunal de Justicia de la UE

Este miércoles el TGUE también ha desestimado el recurso que presentó Puigdemont contra la decisión del anterior presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli por no amparar su inmunidad parlamentaria. No obstante, los jueces europeos han recordado que no se trata de un acto "recurrible".

El fallo, por su parte, sí podrá ser recurrido, por lo que sus efectos pueden no ser definitivos. Tanto el abogado de los tres líderes independentistas, Gonzalo Boye, como el propio Puigdemont han anunciado en Twitter poco después de conocerse la sentencia que presentarán un recurso ante el TJUE.

"Defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos", ha escrito el expresidente. Según ha informado, ahora tienen un plazo de dos meses para presentar el recurso a la máxima instancia judicial europea y esta dispondrá de seis para tomar una decisión.

“Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.…“ — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 5, 2023

"Hoy la disidencia política está más amenazada en Europa. Las minorías políticas que defiendan causas que incomoden a los estados tendrán, si esta sentencia no se revierte, mayores dificultades para ejercer sus derechos", ha asegurado en la red social.