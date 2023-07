El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha reconocido este miércoles desde Bruselas que no esperaba la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de retirarle la inmunidad como eurodiputado. "Nos ha tocado de nuevo remontar una situación adversa", ha manifestado en una rueda de prensa.

En esa línea, Puigdemont ha anunciado que recurrirá la sentencia "lo más pronto posible y de la forma más ambiciosa". "Estamos hablando de derechos fundamentales, de democracia europea. No hay que sufrir persecución política por defender causas incómodas", ha recalcado.

Asimismo, ha dicho que espera "una sentencia favorable" de la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE "porque creemos que estamos cargados de razones", porque "la sentencia abre algunas grietas" y porque "estamos hablando de los derechos que tienen los disidentes, los defensores de causas que pueden incomodar a los Estados".

Minutos después de conocerse la sentencia, el líder independentista ya avanzó a través de su cuenta en la red social Twitter que tanto él como los otros dos eurodiputados de JxCAT afectados, Toni Comín y Clara Ponsatí, recurrirán al Tribunal de Justicia de la UE en un plazo de dos meses. Deberán pasar otros seis hasta que la institución se pronuncie.

Hasta ahora nunca han ganado ningún recurso ante el TGUE, la primera instancia de la justicia europea.

Puigdemont ha asegurado que durante los últimos cinco años y medio "ha quedado demostrado" que los líderes independentistas son perseguidos exclusivamente "por razones políticas" . Denunciado el "espionaje" sufrido, el catalán ha defendido que ha podido observarse cómo no se dedican "a traficar con drogas ni a comprar armas, sino que básicamente traficamos con referéndums y con votaciones".

El expresidente catalán ha retirado que su retorno se producirá con la "derrota del estado español" , cuando volverán como "ciudadanos libres". "No voy a dejar de insistir y de hacer valer mis derechos, porque son los derechos colectivos. Nuestra posición va a ser mantener nuestras convicciones hasta conseguir el resultado final", ha apostillado.

Un día "difícil" para los líderes independentistas

También Comín ha hablado hoy desde la rueda de prensa en Bruselas, donde ha expresado que haber ganado la sentencia era "importante" para ellos porque habría significado el reconocimiento por parte del tribunal de Luxemburgo de "que España no se comporta como un estado de derecho". En cualquier caso, ha asegurado que "ganar no significaba volver libres a Cataluña y perder no quiere decir ser extraditados a una cárcel española de manera inmediata".

Ponsatí, por su parte, ha reconocido igualmente que el de este miércoles es "un día difícil". "Si la sentencia se mantiene los derechos políticos de todos estarán mucho menos protegidos en Europa ante los abusos de los partidos mayoritarios", ha insistido. Asimismo, la eurodiputada ha asegurado que la "persecución política" que sufren ella y sus compañeros no terminará hasta que Cataluña sea "libre", cuando se convierta "en un estado independiente".

Pese a haber perdido la inmunidad, Puigdemont ha asegurado que la próxima semana acudirá a Estrasburgo (Francia) para participar en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.