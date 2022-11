El Gobierno ha propuesto reformar el Código Penal para reemplazar el actual delito de sedición, con condenas de 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, por otro de "desórdenes públicos agravados", con el que se rebajará la pena máxima a cinco años de prisión y un máximo de ocho años de inhabilitación especial para cargo público.

Para ello, el PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para sustituir por vía de urgencia el tipo delictivo por el que fueron condenados los líderes del 'procés' independentista por otro nuevo.

Hace unas semanas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó que el Ejecutivo estaba estudiando reformar el delito de sedición, y este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció, en declaraciones a la Sexta, que se iba a presentar esta iniciativa para "reemplazarlo" por un delito "homologable al que tienen otras democracias europeas".

Según la propuesta de reforma presentada en la Cámara Baja, "se suprimirá" el Capítulo I del Título XXII del Código Penal, que es el que regula la sedición, y se establece que serán castigados con pena de prisión de seis meses a tres años quienes, "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".

El castigo será de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando los desórdenes los cometa "una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público". Si el delito es cometido por una autoridad, la condena a inhabilitación será de seis a ocho años.

Modificar un concepto que tenía 200 años para "europeizarlo"

Este viernes, en rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha explicado que con esta propuesta se pretende modificar el concepto de un delito de sedición, que tenía 200 años y que no existía en el entorno europeo, para "europeizarlo".

"Al no existir el delito de sedición en otros países, la colaboración con ellos no fue posible (cuando se produjo el 'procés' y la huida de algunos líderes independentistas). Eso impidió las extradiciones", ha recordado.

Ante las críticas de los partidos que les acusan de "venderse a los independentistas", López ha defendido que el PSOE hace política "para mejorar la vida de los ciudadanos, aunque le cueste votos". Además, se ha mostrado convencido de que los votantes socialistas sabrán "entender" lo que están haciendo y por qué.

En este sentido, ha asegurado que este cambio es por la "convivencia" y, al igual que hiciera Sánchez este jueves, ha incidido en que "Cataluña está hoy infinitamente mejor que en 2017". "Ahora la mayoría de catalanes quieren permanecer en España y no salirse de ella... Ahora no hay unidad de acción independentista y ha desaparecido el victimismo independentista... Ahora la convivencia en Cataluña no está fracturada", ha subrayado.

08.20 min López, sobre las críticas de los barones del PSOE a la reforma del delito de sedición es "una propuesta política, valiente para resolver el conflicto de Cataluña"

En otra rueda de prensa en el Congreso, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha considerado que esta reforma era un paso para abordar el conflicto en Cataluña generado, a su juicio, por la "derecha política y judicial".

También ha descartado que sea una "humillación" o una "traición". "Esto es democracia y equipararnos a Europa", ha zanjado. Además, según Asens, con la eliminación del delito de sedición "se gana en calidad democrática y prestigio internacional" porque se suprimirá un delito "arcaico".

Sobre los posibles efectos de esta reforma, el dirigente de Unidas Podemos ha subrayado que si se aprueba la nueva ley, "nadie podrá ser acusado y juzgado por un delito de sedición". Y también ha deslizado que la reforma podría beneficiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pues ha recordado que "el Supremo y los fiscales descartaron en su día que los hechos de 2017 se encuadrasen en desórdenes públicos".