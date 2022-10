Tan solo faltaba firmarlo, según el Gobierno, pero finalmente no habrá acuerdo para renovar un Poder Judicial que lleva casi cuatro años en una situación inédita de bloqueo e incertidumbre. El Ejecutivo y el PP vuelven al punto de partida después de que los ‘populares’ hayan dado por suspendida la negociación ante la que es su última línea roja: la reforma del delito de sedición. De nada han servido la dimisión del ya expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, o la visita a España del comisario europeo de Justicia. Y como ya es tradición, el Gobierno y el PP se culpan mutuamente de un fracaso que agrava la crisis institucional del Poder Judicial, que todavía tiene pendiente la renovación del Tribunal Constitucional y un Supremo al borde del colapso.

Durante toda la semana, ambas partes habían trasladado a la opinión pública que podría haber un acuerdo inminente con negociaciones que estaban “muy avanzadas”. Parecía ya superado o a punto de superarse el último escollo respecto a la exigencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de despolitizar el Poder con una reforma del sistema de elección de los 20 vocales del CGPJ.

En este contexto, la preocupación en el PP por el delito de sedición aumentaba, si bien el martes su portavoz, Cuca Gamarra, apuntó en Espejo Público que una reforma de la sedición no afectaría a las negociaciones "muy avanzadas" del CGPJ y se limitó a decir que, si el Gobierno la presenta en el Congreso, su partido votará en contra.

Los republicanos , que hasta entonces habían insistido en la amnistía para los procesados del ‘procés’, se abrieron a la reforma de la sedición y pidieron a Sánchez que se rebajaran las penas hasta un máximo de cinco años , como ocurre en otros países europeos (en España se elevan hasta los quince). ERC reconoció además que mantenía “conversaciones” sobre la sedición con el Gobierno , quien a su vez aseguró que ya estaba “estudiando” la reforma penal . Y aunque el Ejecutivo insistía en que no tenía las mayorías suficientes, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, respondía este jueves que, “quien sabe contar, sabe que es falso”.

Sin embargo, a lo largo de la última semana otro asunto empezó a cobrar protagonismo en las negociaciones: el compromiso del Gobierno con la reforma del delito de sedición , por el que fueron condenados los principales líderes del ‘procés’. No era algo nuevo , ya que desde el inicio de la legislatura tanto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como sus ministros, habían insistido en su intención de reformar este delito siempre que hubiera una mayoría parlamentaria suficiente que según el Gobierno no tenía.

En este contexto, Feijóo emplazó a Sánchez a aclarar si estaba dispuesto a proteger España tras la “divergencia” de opiniones en relación al delito de sedición en el seno de su gabinete. Ya por la tarde, le llamó personalmente para mostrarle su “extrañeza” ante un supuesto cambio de posición en el PSOE, partido que le había trasladado (según el PP) “que no estaba en sus planes acometer esa modificación”. En un comunicado, los 'populares' aseguran que Sánchez había trasladado a Feijóo que no va a “renunciar” a la reforma de la sedición y su negativa a reformarla con el consenso del PP, que pide endurecer las penas. Para el PP, esto supuso una “incongruencia insalvable” que le llevó a anunciar la suspensión de las negociaciones con el Ejecutivo.

Casi al mismo tiempo, ocurrió algo que detonó el estallido en la negociación. En el debate presupuestario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se dirigió a ERC en el Congreso y aseguró que el Gobierno llevaría a esa cámara la reforma de la sedición , sin añadir la coletilla habitual respecto a que no tiene mayoría suficiente. Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos como un anuncio, aunque Montero matizó después que el Gobierno no llevaría ninguna reforma penal a la Cámara Baja sin tener esa mayoría previa.

Tan avanzada estaba la negociación que, el jueves por la mañana, el presidente del Gobierno anunciaba ante los medios que el acuerdo estaba “listo” e instaba al PP a firmarlo ya, algo que desmintieron los ‘populares’ inmediatamente después, asegurando que había “avances”, pero que el acuerdo no estaba cerrado.

Sánchez: "A Feijóo le han temblado las piernas"

Sánchez se enteró de esta ruptura por los medios de comunicación y acusó inmediatamente a Feijóo de no haber resistido las “presiones” para no renovar el Consejo. Durante una visita oficial por África, el presidente aseguró que el acuerdo estaba cerrado desde el “martes” y que se iba a escenificar en una reunión entre ambos dirigentes la próxima semana: "A Feijóo le han temblado las piernas. Ha sido sensible a toda la presión mediática".

“Feijóo habló con Ayuso y Moreno antes de tomar la decisión de romper“

Es cierto que, justo antes de romper la negociación, el presidente del PP mantuvo contactos con los barones regionales de su partido para "compartir impresiones", entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Según han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras de la comunicación entre Feijóo y Ayuso, la presidenta madrileña le habría trasladado su disconformidad con el pacto que se estaba fraguando con el PSOE. También Moreno habría mostrado su oposición al acuerdo. Este mismo viernes, el presidente andaluz ha negado presiones a Feijóo y ha asegurado que "todos los presidentes autonómicos del PP" están detrás de la decisión del líder popular de congelar las negociaciones.

Por su parte, el ministro de Presidencia y negociador directo del Gobierno sobre el CGPJ, Felix Bolaños, ha criticado una ruptura "unilateral" y ha detallado además que la firma del acuerdo entre ambas partes iba a haberse producido ese mismo viernes, pues habían reservado “huecos en la agenda”. También que, durante la conversación telefónica de Sánchez y Feijóo, que duró dos horas, ambos acordaron verse el próximo 2 de noviembre. A su juicio, Feijóo "ya no es un interlocutor válido", ya que no tiene “autonomía” en su partido y le han "doblado el pulso".

Además, ha negado el argumento del PP sobre la sedición: “Nosotros hemos dicho lo mismo en público y en privado desde hace años y eso no ha cambiado”.