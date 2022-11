Algunos barones del PSOE, sobre todo el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-la Mancha, Emiliano García Page, se han mostrado críticos con la proposición de ley presentada este viernes por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para reformar el delito de sedición.

Lambán se ha manifestado en contra al entender que lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017 fue "gravísimo", un intento, ha subrayado, de alterar el orden constitucional. El presidente aragonés se ha mostrado partidario de "armar" más al Estado ante cualquier intento de violentar el Estado de Derecho y ha recordado su posición en defensa de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas a penas de hasta 13 años de prisión por sedición y malversación.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que "obviamente" no comparte esa proposición de ley. "Lo digo con serenidad y con tranquilidad, no comparto el planteamiento. Esto no significa para nada que no busquemos entre todos la mayor convivencia en Cataluña y de la parte más independentista con el resto de España", ha dicho.

“Lo único que se abarata es el ataque a la Constitución“

García Page ha coincidido con Lambán en calificar lo que pasó en Cataluña en 2017 como algo "muy grave" y ha dicho que con esta proposición "se abarata un ataque a la Constitución". "Ante la escalada de precios que tenemos lo único que se abarata es el ataque a la Constitución", ha dicho. Además, ha pedido que Puigdemont "se debata con las mismas normas que los políticos que no huyeron".