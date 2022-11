Els advocats de l'Eurocambra defensen davant el Tribunal General de la Unió Europea que probablement va ser il·legal que es permetés ocupar l'escó a Carles Puigdemont. Un argumentari amb què els lletrats del Parlament Europeu qüestionen ara la decisió presa per la institució que representen el gener de 2020. Aleshores recordem es van basar en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea respecte a Oriol Junqueras afirmant que l'elecció per a un càrrec públic depèn de les urnes i no a altres procediments addicionals.

El TJUE celebra la vista sobre el recurs presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín contra els suplicatoris aprovats per l'Eurocambra perquè puguin ser jutjats a Espanya per la causa del 'procés'. Durant la sessió els seus advocats han al·legat la derogació del delicte de sedició per a reforçar la seva tesi de la persecució política i reivindicar la seva immunitat com a europarlamentari.

Accés il·legal a l’escó L'advocat que defensa al Parlament Europeu, Norbert Lorenz, ha defensat en la vista que la institució ha tingut un tracte "extremadament obert" amb el líder independentista fins al punt de permetre-li ocupar l'escó "probablement de manera il·legal" perquè ho va fer sense que Espanya els proclamés eurodiputat. També ha rebutjat que el president de la comissió d'assumptes jurídics de l'Eurocambra que va analitzar el suplicatori, Adrián Vázquez (C's), i el ponent de l'informe que va demanar aixecar-los la immunitat, Angel Dzhambazki -del mateix grup parlamentari que VOX- no van ser imparcials en el procés, com havia assegurat minuts abans la defensa de Puigdemont. L'Eurocambra aixeca la immunitat a Puigdemont per 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions



La justícia belga manté en suspens la tramitació de les Ordres de Detenció i Lliurament Europees (OEDE) que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va reactivar l'octubre de 2019, a l'espera de conèixer la posició del Tribunal amb seu a Luxemburg sobre l'abast de les immunitats dels tres polítics independentistes.