El Parlament Europeu ha decidit aquest dilluns acceptar el suplicatori remès pel Tribunal Suprem en què sol·licita aixecar la immunitat de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Així ho ha decidit el ple amb 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions en el cas de Puigdemont. En el cas de Comín i Ponsatí s'ha decidit per 404 vots a favor, 247 en contra i 42 abstencions.

El president de l'Eurocambra, David Sassoli, haurà de comunicar la decisió "immediatament" a les autoritats espanyoles. Al seu torn, aquestes hauran d'informar-ne les autoritats belgues i escoceses per reactivar les euroordres contra Puigdemont, Comín i Ponsatí, que ja tornen a tenir els ulls posats en la batalla judicial.

En paral·lel, les demandes d'extradició hauran d'estar pendents de les preguntes prejudicials que el jutge instructor del Tribunal Suprem té previst enviar a Luxemburg sobre el precedent belga en el cas de Lluís Puig. El magistrat Pablo Llarena ja ha expressat la seva voluntat d'enviar una o diverses preguntes prejudicials al respecte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), un fet que es podria produir també aquesta setmana, segons apunten fonts de la defensa de JxCat.

Llarena pregunta al TJUE sobre el ‘no’ de Bèlgica a extraditar Puig

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha plantejat ja, de fet, una qüestió prejudicial davant el TJUE perquè es pronunciï sobre l'abast de les possibilitats d'emissió d'una euroordre així com per les raons per a la seva denegació, un cop Bèlgica ha rebutjat el lliurament de l’exconseller Lluís Puig. Amb les respostes que n'obtingui el magistrat decidirà si manté, retira o emet noves euroordres respecte a Puig, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Marta Rovira, contra els que se segueix procediment per delictes de sedició, malversació de fons públics o desobediència. Mentrestant, però, quan tingui notificació formal del Parlament Europeu sobre l’aprovació del suplicatori reactivarà les euroordres fins ara suspeses.

Confirmada la posició del ponent conservador Angel Dzhambazki,a partir d'ara se suspendrà la seva immunitat i es podrà reactivar el cas al tribunal belga que ha de decidir si executa l'euroordre perquè Puigdemont i Comín seguin extradits a Espanya. En el cas de Ponsatí haurà de ser la justícia del Regne Unit l'encarregada d'examinar la petició.

Puigdemont, Ponsatí i Comín, pendents de la resolució de l'Eurocambra sobre la seva immunitat cropper

El Suprem va remetre formalment els tres suplicatoris a l'Eurocambra el gener del 2020, però la pandèmia en va paralitzar la tramitació fins al novembre, quan es van reactivar amb l'aval dels serveis legals per fer sessions confidencials sobre casos d'immunitat per via telemàtica. Els tres eurodiputats de Junts argumenten en la seva defensa que el TS no és l'autoritat judicial competent per jutjar-los i denuncien en aquest sentit una persecució política per part de la justícia espanyola.