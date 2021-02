L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dimecres a l'Eurocambra que no accepti la "pressió espanyola" per aixecar-los la immunitat europarlamentària tan a ell com als també la dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. L'únic objectiu, assegura, és el "d'enviar-nos a la presó".

01.06 min Puigdemont veu "previsible" perdre la immunitat a l'Eurocambra | GEMMA GUZMAN - Edició Migdia/Ràdio 4-RNE

Puigdemont ha reaccionat així per primera vegada després que la comissió d'Afers Jurídics de la cambra aprovés dimarts l'informe que demana aixecar-los la immunitat, tal com ha sol·licitat el Tribunal Suprem per poder jutjar el polític independentista a Espanya.

"La decisió de la comissió era previsible però no per això deixa de ser lamentable", ha assegurat Puigdemont. Segons l'expresident català "hi ha hagut una reacció política de satisfacció en el partit feixista Vox, el PP, el PSOE i Cs, que la presideix". "Això demostra el que mirem d'explicar de del primer moment, la naturalesa política d'aquest procediment", ha lamentat.

Conscient de dificultat que Eurocambra mantingui la seva immunitat En tot cas l'eurodiputat de JxCat no dóna per perdut el vot sobre l'aixecament de la seva immunitat davant el Parlament Europeu després que s'avalés recomanar la seva retirada aquest dimarts, encara que va dir ser conscient de la dificultat que es rebutgi en el vot final. Els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí durant la roda de premsa a l'Eurocambra cropper Comín ha advertit en aquest sentit que "hi ha un clar ànim de prossecució política de la justícia espanyola" i considera que així "ho avalen les recents decisions judicials a altres països a favor seu".



Ponsatí, per part seva, va assenyalar que tractaran d'apel·lar a "els demòcrates" de l'hemicicle perquè rebutgin la retirada de la seva immunitat, si bé els tres van dir ser conscients de la dificultat del vot final.